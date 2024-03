Enric Adell: «El objetivo es que los pueblos más pequeños tengan la calidad de vida de una ciudad»

Publicado por Helena Viñas Verificado por Creado: Actualizado:

¿Por qué este año se ha marcado el despoblamiento como uno de los criterios de la subvención ImpulsDipta?

«El despoblamiento hace muchos años que está presente, pero probablemente, hasta ahora, no se le había dado la atención que corresponde. Algunos de los miembros de la Diputación son alcaldes de pueblos pequeños, y eso hace que seamos más sensibles a todas estas problemáticas. No son nuevas, ya el año pasado concedimos subvenciones para desarrollar Políticas Municipales de Vivienda, en parte destinadas a los municipios de menos de 1.000 habitantes para incentivar la repoblación. El objetivo es que estos tengan la misma calidad de vida que si vivieran en una ciudad, y todos los servicios disponibles. Nos centramos en los pueblos más menudos porque con recursos propios es imposible que lo consigan».

¿Con respecto a los tres ejes (cultura, salud pública y transición ecológica) en que los municipios tienen que invertir obligatoriamente un mínimo de la subvención, qué criterio se siguió para escogerlos?

«Con respecto a la cultura, la Diputación siempre ha estado relacionada, y ya la teníamos en cuenta como uno de los ejes principales. La inversión en salud pública viene porque la creemos necesaria después de la pandemia, y porque es una realidad que nos ocupa el día a día, igual que la transición ecológica: no nos podemos permitir el lujo que algunos municipios no apliquen las políticas que hacen falta, ya que es hacia donde va el futuro».

En la presentación de los criterios del ImpulsDipta, hablasteis de reforzar la autonomía de los gobierno locales.

«Cada alcalde conoce la realidad de su pueblo. Sí que es cierto que la Diputación marca unos mínimos que consideramos fundamentales, pero, a partir de aquí, damos autonomía local, porque pensamos que los alcaldes saben más que nadie dónde poner el dinero. Con todo, sí que aplicaremos un control a posteriori para asegurarnos de que se han gastado los porcentajes mínimos que pedimos. Por otra parte, la realidad de los municipios con menos de 1. 000 habitantes, con alguna excepción, es que siempre acaban haciendo obras muy necesarias, como dar servicios o mejorar caminos. El día a día se les hace imposible sin ayudas extraordinarias».

El plan también tiene que permitir simplifcar hasta un 75% la tramitación administrativa de los ayuntamientos con la Diputación. ¿De qué manera se ha ido manifestando la lentitud burocrática?

«Este es un problema que existe desde hace muchos años. A grandes rasgos, tenemos hasta 10.000 trámites pendientes por resolver. Los pueblos pequeños tienen mayor complejidad a nivel adminsitrativo porque tienen muy poco personal; no sólo se trata de darles recursos, sino también de simplificar los trámites. También tiene que ver el tema de la planifiación; los damos la certeza de qué presupuesto tendrán para invertir en cuatro años, y así pueden preparar los proyectos con tiempo y dejar hacia el cajón».

El portavoz de Junts a la Diputación, Pere Segura, afirmaba en una entrevista que la Diputación tiene que destinar los recursos económicos a «afrontar los retos reales» del territorio. ¿Crees que el ImpulsDipta es una respuesta a esta demanda?

«El partido de Junts saben desde principios de año los criterios del ImpulsDipta, y que destinaremos más dinero que nunca. Hace meses que lo estamos trabajando, y saben que si se quieren sumar, pueden. Nosotros tenemos claro que tenemos que sacar las políticas adelante. Esto son hechos, y sus declaraciones, opiniones que no tienen mucho sentido».

Junts se abstuvo en la votación para aprobar el reglamento del ImpulsDipta. ¿El hecho de que no fuera uno ‘no’ rotundo, puede producir un acercamiento entre ellos y el equipo de gobierno de la Diputación, en decisiones futuras?

«El equipo de gobierno, y Junts lo sabe, mantenemos las puertas abiertas a negociar. Hemos hablado con ellos, les hemos intentado hacer partícipes. A partir de aquí, Junts ha tomado su decisión».

Tampoco se mostraron favorables a la compra del edificio de la Caixa, votando ‘no’ a la modificación de crédito para sacar adelante la operación.

«Después de esta votación, hubo un punto de inflexión, ya que votaron en contra de un tema que CiU había empezado a gestionar cuando estaban en el gobierno de la Diputación. Ellos sabrán la dirección que cogen, pero creo que, visto lo que está pasando, entre el voto en contra, la abstención y las declaraciones, han decidido posicionar en la oposición».

Junts tampoco considera la compra del edificio de la Caixa prioritaria. ¿Cómo argumentáis, desde el equipo de gobierno de la Diputación, esta inversión?

«El derecho de tanteo se tenía que aplicar al momento, no podíamos esperar. Durante el anterior mandato, ya había surgido el rumor que alguien más quería hacer la compra, pero hasta que no la registró y se hizo oficial, no nos planteamos qué hacer. Por otra parte, también es prioritaria porque el futuro espacio permitirá centralizar en un edificio a los trabajadores que tenemos en diferentes equipamientos, lo que mejora la eficiencia y calidad del servicio. Si podemos dar un mejor servicio a los ayuntamientos, estos también lo harán a la ciudadanía».

Explicas que, si bien había rumores, la intención de compra no se ha materializado hasta este año. ¿Cómo lo habéis gestionado desde la Diputación en ámbito económico?

«La compra se podrá realizar sin pedir ningún préstamo. Aunque sea una inversión inesperada, la Diputación tiene bastante músculo para tirarla adelante».