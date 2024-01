Jaume Folch: «El accidente de los pellets es puntual, pero el efecto ambiental es a largo plazo»

Publicado por Sergi Peralta Moreno Verificado por Creado: Actualizado:

¿Es preocupante la llegada de pellets en las costas septentrionales?

«Estos pellets son, básicamente, por lo visto, de polietileno y tienen una serie de aditivos. Uno de estos los estabiliza ante la radiación ultravioleta. Dependiendo de la cantidad, se dice que a las personas nos podría provocar toxicidad oral o cutánea, sobre todo en las mucosas delicadas, como a los ojos. De todos modos, no es lo mismo que estés dentro de la bodega de un barco, donde hay toneladas de pellets, a que te les encuentres en la playa, que la salud de las personas no se verá tan comprometida. El problema principal no es que nos pueda afectar a las personas, sino la afectación añadida a las ya habituales que tiene el medio litoral y el marino».

¿Qué impacto pueden tener?

«El primero es que muchas especies pueden ingerir estos plásticos y son de interés comercial. Estos peces tienen un tamaño suficiente para comerse los pellets, que se acumulan y pueden afectar a su sistema digestivo. Después, si no mueren directamente, eso lo estás incorporando a tu organismo. Estos animales sí que pueden tener dificultades y, por lo tanto, tenemos un problema ambiental, para las especies, y económico, porque afecta a su explotación. La otra cuestión también es que estos pellets, aparte de los aditivos que se les añade de fábrica, van recogiendo otros compuestos que hay mientras navegan. Puede ser desde metales pesados hasta compuestos orgánicos, más o menos tóxicos, y todo eso se incorpora a la cadena alimenticia. Al final, es un accidente puntual, pero eliminar todo eso es muy complicado».

¿Nos podemos llegar a comer los pellets?

«Es difícil que una persona se acabe comiendo el pellet, pero es relativamente plausible que sí que en los alimentos de origen marino puedas encontrar de alguna manera moléculas asociadas al pellet y en los aditivos».

El caso es muy mediático.

«Es un volumen muy grande, una extensión geográfica muy grande, y es más por eso que no que las personas tengan que sufrir. Además, estos plásticos llegan a la costa, no se biodegradan y no se pueden eliminar. Un pellet puede estar siglos dando vueltas por el medio ambiente. Si no llega a la playa y queda soterrado, una vez y otra es susceptible de ser asimilado por especies marinas. El efecto medioambiental es mayor y a largo plazo».

En el Camp de Tarragona ya había precedentes.

«Tenemos cantidades muy elevadas de pellets de manera continuada, sobre todo en torno a la playa de la Pineda, pero hay una gran diferencia: aquí lo tenemos muy localizado en una playa y en los alrededores del Port de Tarragona y en Galicia el escenario es parecido al del Prestige, porque era un barco que transportaba el material, tuvo un accidente y lo perdió».

¿Qué efectos ha tenido en la costa tarraconense?

«Hay una contaminación persistente que tiene su afectación. Tenemos pocos datos porque se ha estudiado hace poco y tenemos dificultades para cuantificar la presencia de plástico y, como está localizado, cuando hay un accidente, rápidamente se puede hacer alguna cosa, pero eso no quiere decir que el problema de los microplásticos no esté».