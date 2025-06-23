Irán ataca la base militar de Estados Unidos en Catar como respuesta al bombardeo de Trump

Imagen aérea de Al Udeid, base aérea de los EE.UU. en Catar.Gobierno de los EE.UU.

Irán ha atacado este lunes la base militar de Estados Unidos en Catar como respuesta al bombardeo ordenado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, el domingo contra instalaciones nucleares iraníes. Según confirman medios estatales iraníes como Tasnim News Agency, Teherán ha atacado esta tarde la base militar de Al-Udeid «por la agresión militar» de los EE.UU.

«Cualquier repetición de los ataques conducirá a la aceleración del colapso del establishment militar norteamericano en la región», dice el comunicado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que recoge el medio. El ministerio de Exteriores de Catar ha condenado el ataque y ha informado de que la base «había sido evacuada anteriormente» por «precaución» ante las «tensiones» en la región.

«No hubo heridos ni pérdidas humanas como resultado del ataque», ha afirmado el portavoz del ministerio Majed Al Ansari en un mensaje en X. Qatar ha cerrado temporalmente su espacio aéreo por «seguridad».