Y mientras muchos miraban fútbol... aumentan las tensiones entre dos potencias nucleares

La coronel Sofiya Qureshi del ejército indio informa a los medios de comunicación sobre la "Operación Sindoor" en el Centro Nacional de Medios de Comunicación de Nueva Delhi, India.EFE

Mientras buena parte de la sociedad catalana y tarraconense vibraba con la espectacular vuelta de las semifinales de la Champions disputada entre el Inter de Milán y el Barça en el estadio Giuseppe Meazza de la capital lombarda, las tensiones de un enfrentamiento internacional que ya hace años que aumentan, estallaron después de un ataque con misiles de la India a Pakistán.

Las dos potencias, con un largo historial de conflictos —especialmente relacionados con la región de Cachemira—, mantienen arsenales nucleares y se han encontrado en varias ocasiones al límite del enfrentamiento directo. La comunidad internacional, encabezada por la ONU y potencias como los Estados Unidos y China, ha pedido contención inmediata para evitar una nueva escalada que ponga en peligro la seguridad regional y global.

Unas tensiones que podrían haber estallado ayer de madrugada, ya que el ejército pakistaní reportó un ataque con misiles indios en que habrían muerto 26 civiles y 46 personas más habrían resultado heridas. Un ataque perpetrado por la India esta madrugada como respuesta a la acción terrorista perpetrada hace dos semanas en el Cachemira indio, en el cual murieron 26 turistas, y del cual Nueva Delhi culpa a Islamabad.

«La India ha atacado personas inocentes y no combatientes con su agresión, 24 impactos en diferentes lugares con diferentes armas. Hasta ahora, 26 civiles inocentes han muerto en ataques» dijo en una rueda de prensa el director general de ISPR, el teniente General Ahmad Sharif, del ala de mediados del ejército.

Asimismo, ha asegurado, «la India también ha atacado el Proyecto hidroeléctrico Neelum Jhelum».

El portavoz ha afirmado que las fuerzas armadas del Pakistán han respondido inmediatamente y han derribado cinco aviones de combate indios y un dron.

Sharif ha advertido que la India está desafiado al Pakistán y que este «error de cálculo» será abordado.

La India ha realizado ataques contra varios objetivos de su vecino y principal rival, conocidos como «Operación Sindoor», dirigidos contra lo que afirma eran infraestructuras terroristas en el Pakistán y la Cachemira administrada por el Pakistán.

El Gobierno indio ha declarado que estos ataques, llevados a cabo aproximadamente a la 1:44 del miércoles hora local (20.14 del martes GTM), han sido una respuesta directa al mortífero ataque terrorista del 22 de abril a Pahalgam región de la Cachemira administrada por la India, que causó múltiples víctimas.

Además ha asegurado que la operación ha sido un esfuerzo dirigido a desmantelar la infraestructura terrorista desde donde se han planificado y dirigido ataques contra la India. Según Nueva Delhi, no se hirió ningún objetivo civil, económico o militar pakistaní.

Simulacro nacional de defensa en la India

La India ejecuta este miércoles un simulacro nacional de defensa civil a centenares de distritos del país, entre los cuales se encuentran ciudades como Nueva Delhi y Bombay, para evaluar su capacidad de respuesta ante posibles ataques hostiles, después del ataque al Pakistán esta madrugada en respuesta al atentado en la Cachemira con que dejó 26 muertos.

El Comité de Seguridad Nacional del Pakistán autoriza respuesta

El Comité de Seguridad Nacional (NSC), el máximo órgano de seguridad nacional presidido por el primer ministro del país, Shehbaz Sharif, ha dado plena autoridad a las Fuerzas Armadas del Pakistán para responder a la agresión india, que ha perpetrado hoy una serie de ataques aéreos en territorio pakistaní.

«Las Fuerzas Armadas han sido debidamente autorizadas para tomar las medidas correspondientes», indicó la oficina del primer ministro pakistaní después de la reunión convocada poco después del ataque.

ICAN alerta de las devastadoras consecuencias de un conflicto nuclear

Si prosigue la actual escalada de hostilidades entre la India y el Pakistán, ambas potencias nucleares, podría degenerar en un conflicto con armas atómicas capaz de causar millones de víctimas, advirtió este miércoles la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN).

«Un intercambio nuclear entre la India y el Pakistán causaría millones de muertes inmediatas en la región y tendría consecuencias globales», ha advertido en un breve comunicado a la directora ejecutiva de esta organización ganadora del premio Nobel de la Paz en el 2017, Melissa Parke.

Estudios de 2022 incluso alertaron de que una guerra con armas atómicas limitada entre ambos países podría desencadenar un invierno nuclear, alterando drásticamente la agricultura mundial y provocando un hambre que podría matar hasta 2.000 millones de personas», ha recordado Parke.

«Ningún país se vería fuera de peligro y ningún gobierno puede proteger su población de las consecuencias», ha afirmado la responsable de ICAN, recordando amenazas previas de Pakistán de utilizar armas nucleares que podrían exacerbarse después de los ataques con misiles llevados a cabo por la India.

Esta escalada de hostilidades resalta la necesidad «imprescindible» de eliminar las armas nucleares, recalcó Parke, que instó a ambos gobiernos a actuar con moderación y a desescalar el conflicto.

ICAN, «hace un llamamiento a la comunidad internacional para que redoble sus esfuerzos en favor del desarme a través del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares», ya que «la única manera de garantizar que estas armas no se utilicen nunca es prohibirlas y eliminarlas», concluyó a la directora ejecutiva.