La Capilla Sixtina cerrará a partir del 28 de abril para preparar el cónclave

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

La Capilla Sixtina del Vaticano cerrará al público a partir del lunes 28 de abril para los preparativos del cónclave en el que se elegirá un sucesor del papa Francisco, fallecido el pasado lunes con 88 años.

«Aviso. Se comunica que la Capilla Sixtina será cerrada al público a partir del lunes 28 de abril de 2025 por las exigencias del cónclave», se lee en el portal oficial de los Museos Vaticanos.

Este sábado tendrá lugar el funeral del papa Francisco, fallecido el lunes 21 de abril, y tras un periodo de luto de nueve días se convocará el cónclave, en un plazo máximo de 20 días desde la muerte, por lo que su inicio se estima entre el 5 y el 10 de mayo.

La Capilla Sixtina, así como los Museos Vaticanos y el del palacio estival de Castel Gandolgo, también cerrarán este sábado con motivo del funeral del pontífice argentino, «en señal de luto».

Esta capilla vaticana, decorada con el imponente Juicio Universal de Miguel Ángel, acogerá el cónclave (del latín 'cum clave', bajo llave) en el que los 133 cardenales electores -menores de 80 años- votarán a sus candidatos para suceder a Francisco.

Para ello, el recinto debe ser preparado, disponiendo las mesas y los bancos para los debates de los purpurados, y también se deberá instalar la chimenea con la que anuncian al mundo el resultado de la votación quemando las papeletas de la votación.

El humo negro indicará al exterior que no ha habido acuerdo mientras que la 'fumata blanca' anunciará que se ha encontrado un papa.