El Estado rebaja del 21 al 10% el IVA de la gasolina, luz y gas para paliar los efectos de la guerra

El gobierno español invertirá 5.000 millones de euros en las medidas que incluye el decreto para hacer frente al conflicto en el Oriente Medio, aprobado este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario.

Tal como ha explicado el presidente español, Pedro Sánchez, el plan incluye una reducción "drástica" de la fiscalidad energética con medidas como la rebaja del IVA del 21% al 10% en el IVA de los carburantes, la electricidad y el gas.

El ejecutivo extiende hasta diciembre de 2026 el bono social eléctrico y refuerza el térmico; bonifica el 80% de los peajes a las industrias expuestas y ofrece una ayuda directa de 20 céntimos por el litro de combustible al sector agrícola. La rebaja del IVA en la gasolina se traducirá en 20 euros de ahorro por depósito de coche medio.

Sánchez ha concretado que el plan contempla 80 medidas agrupadas en dos ejes: uno coyuntural para paliar los efectos inmediatos del conflicto y proteger los sectores más expuestos y unas estructurales para poder continuar con la política de descarbonización y electrificación de la economía española, tal como ha detallado el presidente.