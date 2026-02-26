Alertan de la presencia de astillas de madera en quesos rallados de las marcas Alteza, Albéniz y Froiz

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Navarra relativa a la posible presencia de cuerpos extraños en queso rallado de las marcas Alteza, Albéniz y Froiz.

En concreto, los cuerpos extraños serían astillas de madera, que se encontrarían en los productos queso rallado gouda de la marca Alteza, con un peso del envase de 200 gramos; queso rallado gouda de la marca Albéniz, con un peso del paquete de 1 kilo; y queso rallado mozzarella y provolone de la marca Froiz, con un peso del envase de 200 gramos. Todos los productos afectados tienen fecha de caducidad del 5 de junio de 2026, su lote es 2426026 y se conservan refrigerados.

De acuerdo a la información facilitada por la Aesan, la distribución inicial ha sido a Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Navarra, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La Agencia recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.