Muere Antonio Tejero, autor del golpe de Estado de 1981

Antonio Tejero protagonizó el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981,

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Antonio Tejero, el teniente coronel de la Guardia Civil que protagonizó el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, ha fallecido este jueves en Valencia a los 93 años.

Tejero pasó a la historia por irrumpir armado en el Congreso de los Diputados durante la votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo.

Acompañado por unos 200 guardias civiles, mantuvo retenidos a los diputados durante toda la noche hasta su rendición, a las diez de la mañana del 24 de febrero, cuando el intento de golpe ya había fracasado.