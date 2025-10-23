Diari Més

Sociedad

Muere Antonio Tejero, autor del golpe de Estado de 1981

Tejero pasó a la historia por irrumpir armado en el Congreso durante la votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo

Antonio Tejero protagonizó el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981,

Antonio Tejero protagonizó el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981,

Redacció Redacció
Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

Antonio Tejero, el teniente coronel de la Guardia Civil que protagonizó el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, ha fallecido este jueves en Valencia a los 93 años.

Tejero pasó a la historia por irrumpir armado en el Congreso de los Diputados durante la votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo.

Acompañado por unos 200 guardias civiles, mantuvo retenidos a los diputados durante toda la noche hasta su rendición, a las diez de la mañana del 24 de febrero, cuando el intento de golpe ya había fracasado.

tracking