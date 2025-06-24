Política
Sánchez hará dos comparecencias al Congreso el 9 de julio, una por el 'caso Koldo' y la otra sobre el contexto internacional
Inicialmente, el gobierno pretendía hacer una única aparición, hecho que provocó críticas de los socios y la oposición
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, comparecerá por partida doble ante el Congreso de los Diputados el próximo 9 de julio. Según han informado fuentes parlamentarias, el de la mañana servirá para tratar el 'caso Koldo' y las derivadas surgidas de la implicación del exdirigente socialista Santos Cerdán y el de la tarde servirá para tratar el contexto internacional y los temas discutidos al último Consejo Europeo.
Inicialmente, la propuesta del presidente era tratar todos los temas en una única comparecencia, hecho que provocó críticas tanto de los socios de investidura como de la oposición al gobierno español.