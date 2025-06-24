Sánchez hará dos comparecencias al Congreso el 9 de julio, una por el 'caso Koldo' y la otra sobre el contexto internacional

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, este miércoles en el Congreso.Congreso de los Diputados

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, comparecerá por partida doble ante el Congreso de los Diputados el próximo 9 de julio. Según han informado fuentes parlamentarias, el de la mañana servirá para tratar el 'caso Koldo' y las derivadas surgidas de la implicación del exdirigente socialista Santos Cerdán y el de la tarde servirá para tratar el contexto internacional y los temas discutidos al último Consejo Europeo.

Inicialmente, la propuesta del presidente era tratar todos los temas en una única comparecencia, hecho que provocó críticas tanto de los socios de investidura como de la oposición al gobierno español.