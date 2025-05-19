Sánchez pide la expulsión de Israel de Eurovisión igual que se hizo con Rusia

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha instado a Europa a ser «coherente» y a aplicar en Israel la misma exclusión de competiciones internacionales y de festivales como Eurovisión que decretó para Rusia después de la invasión de Ucrania. En la clausura de la presentación del informe 'Los sectores culturales y creativos en España', Sánchez ha afirmado que de la misma manera que «nadie se escandalizó cuando se inició la invasión rusa en Ucrania y se le exigió la salida de competiciones internacionales o de Eurovisión», «tampoco lo podemos hacer con respecto a Israel». «No nos podemos permitir dobles estándares en la cultura», ha afirmado.

Sánchez ha afirmado que la cultura no sólo es un valor esencial de cohesión social, sino también un motor económico «imprescindible» para el Estado. «La cultura permite entender un mundo en transformación constante, combatir miedos, expresar emociones, compartir sueños y construir puentes entre sociedades», ha dicho, pero también tiene que defender los valores que dábamos por hechos, pero que se están poniendo en cuestión».

Por eso, según Sánchez se equivocan «los que exigen un sector cultural anodino, mudo y equidistante», y «lo aciertan los que utilizan la cultura para defender valores como la democracia, los servicios públicos o contra la guerra en Ucrania y Gaza lo aciertan».