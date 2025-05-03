El PSOE ganaría las elecciones españolas y se distanciaría de un PP que también crece, según el CIS

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El PSOE ganaría las elecciones españolas con el 34,8% de los votos, según la encuesta 'flash' del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicada este sábado.

El sondeo, hecho entre el martes y miércoles, justo después del gran apagón eléctrico, revela que los socialistas ganarían 2,2 puntos respecto del CIS anterior y aumentarían la distancia con el PP, que con el 27,5% de los votos, también crece 1,4 puntos.

Vox sería tercera fuerza, con el 15,9%; Sumar tendría el 5,7% de los votos y Podemos, el 3,4%. Entre los partidos catalanes, la encuesta atribuye a Juntos el 1,8% de los votos –0,7 puntos más que el CIS anterior– y el 1,5% en ERC –0,2 puntos menos.

Se Acabó la la Fiesta, la formación con que el agitador de ultraderecha Alvise Pérez se presentó a las elecciones europeas, conseguiría el 1,2% de los sufragios según este CIS, EH Bildu obtendría el 1,1%, el BNG conseguiría al 0,7% y el PNV, el 0,4%.

La encuesta de este sábado también revela que un 60% de los ciudadanos cree que la información ofrecida por el gobierno español durante el gran apagón del lunes fue «insuficiente», que un 46,2% de los encuestados ve un «accidente o fallo» del sistema eléctrico y que un 26,6% cree que detrás hay un acto deliberado o un ciberataque.