El gobierno analizará por separado el sistema eléctrico y la ciberseguridad como causas del apagón

El gobierno español investigará en dos grupos separados las causas del apagón vinculadas al sistema eléctrico y las que puedan estar relacionadas con los sistemas digitales y de ciberseguridad, según ha informado este sábado al ministerio para la Transición Ecológica después de la segunda reunión del comité de análisis de la crisis de electricidad.

El comité todavía está «a la espera de la totalidad de la información requerida» en los agentes del sistema: más de 30 centros de control de generación, empresas generadoras y distribuidoras. La reunión, presidida por la vicepresidenta Sara Aagesen, se ha celebrado en esta ocasión en la sede de Red Eléctrica, y ha contado con la participación de la presidenta de la compañía, Beatriz Corredor.

En el encuentro, Corredor y otros cargos de la compañía «han informado al comité de los avances en la investigación que están haciendo». Según ha informado el ministerio de Transición Ecológica, se han creado dos grupos de trabajo: el primero, sobre la operación del sistema eléctrico, coordinado por personal del ministerio liderado por la vicepresidenta Sara Aagesen, y donde se incorpora también la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) como invitada; y el segundo, sobre sistemas digitales y ciberseguridad, coordinado por el ministerio de Transformación Digital de Óscar López.

El comité está formado, además del ministerio de Transición Ecológica, por representantes de Presidencia a través del Departamento de Seguridad Nacional, y miembros de Defensa, del CNI y el Estado Mayor, del Ministerio del Interior, del ministerio de Transformación Digital, y también de entidades como el Consejo de Seguridad Nuclear y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España.