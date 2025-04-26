El PP pide la comparecencia de Marlaska, Bolaños y Robles por la rescisión del contrato de armas con Israel

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El PP pedirá la comparecencia al Senado de los ministros Fernando Grande-Marlaska, Félix Bolaños y Margarita Robles para que den explicaciones sobre la rescisión del contrato de compra de armamento con una empresa israelí.

Así lo ha anunciado este sábado la portavoz del grupo popular a la cámara alta, Alícia García, que ha criticado que «a los españoles les está saliendo muy caro el gobierno más dividido y rodeado de corrupción de la historia de la democracia».

Y ha denunciado en este sentido: «Sánchez no puede gobernar el país porque ni siquiera es capaz de hacerlo a su propio Consejo de Ministros». Los populares también anunciaron este viernes que llevarían esta rescisión de contrato al Tribunal de Cuentas por posibles responsabilidades contables.