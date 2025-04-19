El precio de la luz se desploma a 1,72 euros/MWh por término medio, el más bajo del último año

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El precio de la luz de este sábado se ha situado por término medio en los 1,72 euros el megavatio hora (MWh), el importe más bajo del último año, según el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Para encontrar un importe inferior hay que remontarse al 16 de abril del 2024, cuando fue de 1,37 euros/MWh. De hecho, en este año ha sido la cuarta vez que este indicador ha estado por debajo de los 2 euros (las otras dos fueron en el 2024: el 22 de abril, con 1,9 euros, y el 1 de junio, con 1,76).

El precio mínimo será entre las 16 y las 18 horas de este sábado con menos cuatro euros, mientras que el máximo entre las 21 y 22 horas y de 23 a la medianoche, con ocho euros.

En la franja entre las 10 y las 20 horas el importe se moverá entre los cero euros y valores negativos. La luz encadena tres días de descensos, pasante de una media de 21,94 Jueves Santo a 12,35 Viernes Santo, y los 1,72 de este sábado. Al principio de abril, el día 1 el coste era de 58,6 euros, hasta el momento el valor más elevado de este cuarto mes del año.