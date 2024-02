'La sociedad de la nieve', de J. A. Bayona, arrasa a los Goya con 12 premios y '20.000 especies de abejas' se lleva 3

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La ceremonia de los Goya 2024 será recordada por una vil reinado del cine catalán. La sociedad de la nieve, de J. A. Bayona, ha arrasado en la gala de la Academia de Cine española con doce de los trece premios en los cuales optaba y se ha convertido en la tercera película más distinguida de la historia de los Goya. La coproducción catalana 20.000 especies de abejas, de Estíbaliz Urresola, se ha llevado tres estatuillas y Robot dreams, de Pablo Berger, dos. La noche del cine español también ha reconocido Mientras seas tú. El ahora y aquí de Carme Elias como mejor película documental; el actor David Verdaguer porsu papel a Saben aquell y Rigoberta Bandini a la mejor canción original por Yo solo quiero amor, del filme Té estoy amando locamente.

Cuando había pasado sólo una hora desde el inicio de la gala, La sociedad de la nieve ya había recibido siete estatuillas, la mayoría de ellas técnica, una premisa que hacía entrever que sería una gran noche para la película de J. A. Bayona. La previsión se ha convertido en realidad cuando el filme del director catalán se ha alzado con doce de los trece premios en los cuales estaba nominado, entre los cuales, mejor dirección y mejor película, una categoría en la que el director catalán se estrenaba. A La sociedad de la nieve sólo se le ha escapado el premio a mejor guion adaptado, que ha recibido la catalana Robot dreams, de Pablo Berger.

Después de recibir el premio al mejor director, Bayona ha agradecido la confianza de los académicos para llevarlos a los Oscars: «Tan de bono lo pueda recoger en nombre de todos». El cineasta ha confesado que han estado diez años escuchando gente que les decía que La sociedad de la nieve era imposible de salir adelante y que no se podría hacer un filme en castellano con este nivel de ambición. Hasta que llegó Netflix y se demostró que se podía hacer, ha dicho. Bayona ha destacado que llevan 150 millones de espectadores en todo el mundo en la plataforma y 450.000 espectadores en las salas de España, a pesar de no llegar a un acuerdo con dos grandes compañías de cines del Estado.

El director también ha reconocido que cuando va fuera con un filme en castellano se tiene que picar «el doble de fuerte», mientras que cuando está aquí tiene la sensación que se lo ve de otra liga. «Mi casa es el cine español y estoy muy orgulloso de formar parte de esta familia. Creo en el cine español y pienso en esta gente que estuvo abandonada en la montaña y que creían que estaban muertos y salieron porque trabajaron juntos y esta es la idea que tengo de la familia del cine español, que juntos conseguiremos lo que queramos».

‘20.000 especies de abejas’, en segundo plano

Una de las otras favoritas, con 15 nombramientos, la coproducción catalana 20.000 especies| de abejas se ha alzado con tres estatuillas: mejor dirección novel y mejor guion original para Estibaliz Urresola Solaguren y mejor actriz de reparto para Ane Gabarain. Después de recoger el galardón a la dirección novel, la cineasta ha manifestado: «No queremos más violencia ni acoso ni en el cine ni en ningún sitio». Como ya esgrimió a los Gaudí, Urresola ha denunciado el «genocidio» en Gaza. Ane Gabarain ha recibido el premio a mejor actriz de reparto de la mano de la joven actriz protagonista de la cinta Sofía Otero: «Viva la diversidad», ha clamado Gabarain.

Pero el reconocimiento al cine catalán no ha acabado aquí. Los Goya también han coronado Robot dreams con la estatuilla en la mejor película de animación y mejor guion adaptado. Su director, Pablo Berger, ha dedicado el premio en el mejor filme de animación al público que ha comprado su entrada y ha ido al cine ver la película. «Robot dreams sólo está en los cines y quiero dar las gracias a los exhibidores que estrenaron el filme y a los que la mantienen dos meses más tarde. Larga vida en el cine en los cines».

David Verdaguer, ‘Mientras seas tú’ y Rigoberta Bandini

El actor David Verdaguer se ha alzado con el premio al mejor actor para encarnar al humorista Eugenio a Saben aquell. Ha dedicado el premios en los humoristas y cómicos. «He descubierto dando la película que Eugenio tenía mucho miedo y yo también tengo mucho miedo y creo que la mayoría de la gente que está aquí también, pero lo aparcamos y hacemos películas, que quizás sirven para que la gente se olvide durante un rato de sus miedos y eso es muy bonito», ha proclamado.

La Academia de Cine española también ha distinguido Mientras seas tú. El ahora y aquí de Carme Elias en la categoría de mejor película documental. La directora del documental, Claudia Pinto, ha confesado que no sabía que se podía estar tan triste y feliz a la vez, y que si ha aprendido alguna cosa acompañadora a Carme Elias es «al poner el acento a celebrar la vida. Carme sé que nos escuchas desde casa, que no has podido venir y estás muy feliz y estos aplausos también son para ti». Ha destacado su coraje, generosidad, y la estima que le das a la profesión. Pinto ha dedicado el galardón a las 900.000 personas que sufren alzhéimer y otras demencias en este país, a todas las familias que las cuidan.

Por su parte, la cantante catalana Rigoberta Bandini ha ganado a Goya a la mejor canción original por Yo solo quiero amor del filme Te estoy amando locamente. Ha dedicado el galardón a sus amigos y familiares que forman parte del colectivo porque esta canción la escribió pensando en ellas y ellos. «En todas los hay dicho ‘maricones’ o ‘boyeras’ en los patios de la escuela y se han escondido su forma de ser para encajar. Es por vosotros, nunca más vulnerarán vuestros derechos».

Clamor unánime contra las agresiones en el sector

La gala ha sido conducida por la cantante y actriz Ana Belén y los Javis y ha tenido las actuaciones de Amaia, David Episcopal, Estopa, María José Llergo, India Martínez, Niña Pastori, Sílvia Pérez Cruz y Salvador Sobral.

El humor, el feminismo y la crítica contra las agresiones sexuales en el sector han protagonizado la noche del cine español, con una gala de tres horas y media. De hecho, al inicio de la ceremonia, Ana Belén ha reclamado que es urgente que se exijan certezas de igualdad y eso pasa por condenar todos los abusos y la violencia sexual, y por revisar de manera profunda las estructuras que lo permiten. «Eso nos afecta en todos a hombres y mujeres», han dicho los Javis, que han trasladado a las víctimas de violencia sexual que no están solas y que su testimonio es muy valiente. «Aquí en el cine también se ha acabado», ha dicho la cantante.

En un contexto marcado por la denuncia de varias mujeres contra el director Carlos Vermut, el presidente de la Academia del Cine española, Fernando Méndez-Leite, ha señalado en el tradicional discurso que condenan cualquier abuso y violencia ejercido contra las mujeres y ha defendido la libertad de pensamiento y de expresión en todos los ámbitos. Méndez-Leite también ha destacado que las jóvenes directrices han ganado recientemente a Concha de Oro, la Espiga de Valladolid, los Gaudí, la Biznaga de Málaga y el premio de la Quincena de Cannes. «Dejadnos alguna cosa», ha añadido. También ha hecho referencia a la presencia de Bayona y Berger en los Oscars con sus películas.

En la misma línea, la vicepresidenta de la Academia de Cine española, la actriz Susi Sánchez, ha remarcado que desde la institución muestran la solidaridad con las víctimas y condenan los abusos. «Queremos espacios de respeto e igualdad en nuestra profesión y cualquier otro ámbito. Se ha acabado el abuso de poder y la violencia contra las mujeres».

También ha habido una referencia a las protestas del campesinado. Jaume Martí que ha ganado, con Andrés Gil, Goya al mejor montaje por La sociedad de la nieve, ha acabado su discurso en catalán al grito de: «Viva el campesinado».

El popular cineasta Pedro Almodóvar también ha hecho una reivindicación a favor del cine español: «No hace demasiadas horas, un político presente en la sala ha hablado de nosotros como los señoritos que recogen las subvenciones para hacer películas muy malas que no interesan a nadie. Le diré aquello obvio y es que el dinero que los cineastas recibimos anticipadamente lo devolvemos con creces al Estado».

Juan Mariné, una vida dedicada al cine

La Academia de Cine española también ha homenajeado el centenario director de fotografía, restaurador fílmico e investigador Juan Mariné, nacido en Barcelona en 1920, a quien se le ha concedido Goya d'Honor. El actor José Sacristán ha sido el encargado de subir al escenario a presentar al galardonado, que ha hecho más de 140 películas en 90 años de dedicación al cine. «Gracias por tu ejemplo», ha señalado al actor en nombre del galardonado, que no ha asistido a la gala.

Sigourney Weaver, el apunte internacional

Por otra parte, la Academia de Cine española ha distinguido la actriz y productora norteamericana Sigourney Weaver con el Goya Internacional 2024. Emocionada y recibida con el público de la gala de pie, la actriz ha dicho que la han hecho sentir como una «reina». Qué profundo honor estar aquí esta noche con todos vosotros. Estoy llena de gratitud», ha remarcado en castellano Sigourney Weaver. «Vuestro país ha producido grandes obras maestras».

Weaver ha resaltado que siempre ha ido «a la búsqueda de historias sobre mujeres que nos recuerdan que somos muy poderosas, de maneras muy sorprendentes.» La actriz también ha tenido palabras para Bayona y La sociedad de la nieve, y ha destacado la delicadeza de la cinta. Finalmente, ha agradecido el trabajo de su dobladora desde Alien, la barcelonesa María Luisa Solà.

Weaver ha recogido el premio este sábado por su trayectoria «llena de películas inolvidables y para inspirar crear personajes femeninos independientes, complejos y fuertes». Entre su trabajo, destaca éxitos como Avatar, Los cazafantasmas, Alien o El talento de Miss Ripley. J. A. Bayona la escogió para participar en la producción Un monstruo viene a verme y ha sido el encargado de presentarla.