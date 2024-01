El gobierno español ofrecerá una subida del SMI superior al 4% si las patronales se demarcan del acuerdo

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El secretario de estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha afirmado este lunes que el gobierno español ofrecerá una subida del SMI superior al 4% si finalmente las patronales se desmarcan del acuerdo que negocia el ejecutivo con los agentes sociales. "La CEOE tiene que hacer un ejercicio de pragmatismo", ha apuntado antes de la reunión celebrada con sindicatos y patronales en Madrid. "

Quien no entra en un acuerdo normalmente paga las consecuencias. Estaríamos dispuestos a explorar, no quiero señalar una cifra, pero una que nos sirva para un acuerdo con los sindicatos", ha añadido. Por otra parte, ha indicado que el ejecutivo español espera cerrar esta semana la negociación del salario mínimo interprofesional y no ha descartado hacer más reuniones antes que acabe.

Tal como ha detallado Pérez Rey, la oferta del gobierno español se sitúa todavía al 4%, pero ha alertado de que si los empresarios se levantan de la negociación el ejecutivo "se desvinculará" de esta cifra y buscará un pacto "bipartito" con los sindicatos. "Estamos dispuestos a hacer una subida más ambiciosa si la patronal entiende que al final no puede mostrar su apoyo", ha manifestado.

Con respecto al calendario, el secretario de estado ha adelantado que el objetivo es solucionar la negociación esta semana, con una segunda reunión en caso de que los sindicatos y patronales tengan que reunirse con sus órganos de decisión. Sin embargo, ha apuntado que la subida tendrá carácter retroactivo a todo el mes de enero si finalmente llega a buen puerto.