Los docentes se manifiestan en Barcelona para exigir al Gobierno que vuelva a negociar

Los docentes, y otros colectivos del sector educativo, se manifiestan este viernes al mediodía en Barcelona para exigir al Gobierno que vuelva a negociar y mejore el acuerdo alcanzado con CCOO y UGT. La marcha ha empezado desde la plaza Tetuan pasadas las 12.30 horas y tiene previsto llegar al parque de la Ciutadella, delante del Parlament, donde confluirá con la protesta de médicos.

La manifestación cierra una semana de huelgas educativas, con convocatorias por territorios de lunes a jueves y para todo Cataluña este viernes. Los convocantes de la huelga han instado al conseller de la Presidència, Albert Dalmau, a reanudar las negociaciones martes que viene en una reunión en la UB.

La protesta ha empezado después de que a primera hora de la mañana se produjeran varios cortes de carretera en diferentes puntos, especialmente en los accesos a Barcelona. Posteriormente, se han hecho cuatro columnas que han avanzado desde varios puntos de la ciudad hasta confluir en la plaza Tetuan, para iniciar la marcha.

Hoy no sólo están llamados a la huelga los docentes de la pública, sino también los de la concertada; así como el personal de atención educativa, el de administración y servicios, el del ocio educativo y la etapa 0-3.

Exigen al Gobierno reanudar la negociación

Los representantes de los sindicatos han atendido los medios de comunicación justo antes de empezar la manifestación. La portavoz nacional de USTEC, Iolanda Segura, en nombre de los sindicatos convocantes de la manifestación de hoy, ha invitado al conseller de la Presidència, Albert Dalmau, a sentarse a «negociar» el martes de la semana que viene, a las 10 horas, en la Universidad de Barcelona. El Gobierno reúne el Consejo Ejecutivo ordinario cada martes a partir de las 9:30 horas.

Segura ha argumentado que el colectivo está dando una respuesta «histórica» a un pacto que «no se tendría que haber producido nunca a espaldas de la mayoría sindical y del colectivo y de la clase trabajadora», tal como ha defendido. Lo que ha hecho el Gobierno y la Consejería de Educació no sólo es una «irresponsabilidad», sino que es una «negligencia», según USTEC. «Este pacto es un error», ha concluido Segura.

El secretario general del sindicato Professors de Secundària, Ignasi Fernández, ha instado al Gobierno a reanudar las negociaciones, en el mismo sentido, después de remachar al ejecutivo socialista que tiene que admitir sus «errores».

A su vez, desde IAC-CATAC, Fede Ureña ha advertido que el colectivo PAS es el «peor pagado» de todas las administraciones, y por eso el personal auxiliar administrativo y subalterno de los centros educativos ha dicho hoy «lo bastante». Josep Garcia, de CGT Administración Pública, ha dicho en la misma línea que el colectivo inicia hoy una nueva etapa de reivindicaciones. Ha advertido que no será el último paso sino «el primero», si la administración no escucha sus proclamas.

Por su parte, el portavoz del Intersindical de Educació, Marc Martorell, ha criticado CCOO y UGT para «ser sindicados piquetes» y carga contra el Gobierno y el PSC. Tània Ros, portavoz del SEPC, ha reivindicado la defensa de la escuela pública, popular, feminista, en catalán y de calidad, así como la lucha obrera del personal docente.