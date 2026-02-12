Adif aumenta de 80 a 100 km/h la limitación de velocidad en Rodalies ante la mejora de la situación meteorológica

Una persona a punto de entrar en los andenes de la estación de Sants para coger un tren de Rodalies

Adif ha aumentado de 80 a 100 km/h la limitación de velocidad temporal en Rodalies, establecida a raíz del episodio de ventoleras, porque la situación meteorológica está mejorando. Asimismo, el servicio sigue teniendo afectaciones a ocho líneas, que registran demuestras y tramos con bus, sea por las ventoleras o por los trabajos que está haciendo Adif desde el último temporal.

En concreto, las líneas con incidencias son la R1, R2 Sur, R2, R2 Norte, R3, R4, R7 y R8. Por otra parte, el viento ha obligado a cerrar al menos tres estaciones: Malgrat de Mar, Premià de Mar y Barberà. El Gobierno ha anunciado que este jueves por la tarde que levanta la petición de evitar los desplazamientos que no sean necesarios, pero ha pedido todavía mucha precaución en la movilidad.

En la R1, los trenes entre l'Hospitalet de Llobregat y Blanes acumulan demoras de 20 minutos por término medio, mientras que el tramo entre Maçanet-Massanes y Blanes funciona con autobuses. Las estaciones de Malgrat de Mar y Premià de Mar están cerradas temporalmente, con servicio alternativo entre Malgrat y Blanes, y entre Ocata y Vilassar de Mar.

Las líneas R2 Sur, R2 y R2 Norte registran demoras de 30 minutos por término medio. En la R2 Sur, los trenes con origen o destino Sant Vicenç de Calders hacen parada en todas las estaciones. La línea R3 está sin servicio: entre l'Hospitalet y Fabra i Puig circulan trenes de la R4, mientras que el resto de tramos se cubren con autobuses.

En la R4, hay servicio ferroviario entre Sant Vicenç de Calders y Sant Sadurní d'Anoia y entre Martorell Central y Terrassa Estación del Norte, con demoras de 20 minutos. El resto de tramos operan en autobús. La estación de Barberà también está cerrada, con servicio alternativo hasta Cerdanyola. Asimismo, las líneas R7 y R8 no prestan servicio ferroviario y funcionan con alternativas por carretera.