Una incidencia en los sistemas de señalización en el centro de control de Adif ha obligado a suspender la circulación de Rodalies dos veces durante la mañana. La primera vez ha sido a las 7.10 horas, cuando se ha registrado la incidencia en el centro de control y eso ha obligado a parar todo el servicio «por seguridad», según ha indicado el portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona.

Pasados cinco minutos, el servicio se ha empezado a reprender de forma gradual, pero la incidencia se ha reproducido pasados pocos minutos de las ocho de la mañana y la circulación ha vuelto a quedar suspendida durante otros cinco minutos, según Renfe. Una vez restablecida, se recupera progresivamente la circulación de trenes de todas las líneas.

El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha explicado en una entrevista en Catalunya Ràdio que aunque las incidencias hayan estado «pocos minutos» repercuten en el servicio, donde la recuperación «no es inmediata, sino gradual».

«No tendría que ser habitual», ha dicho Carmona sobre la situación provocada esta mañana por la caída del sistema de Adif. El portavoz de Renfe ha evitado especular sobre las causas de la incidencia y ha dicho que ahora se concentran al garantizar la movilidad.

«Ahora están circulando los trenes», ha reiterado el portavoz de Renfe, que a pesar de todo ha admitido que no podía garantizar que no se puedan producir nuevas incidencias.

«Es como si me pregunta si no habrá ningún accidente en las carreteras catalanas hasta mediodía, nadie se lo garantizará, pero sí que hagamos todo el trabajo para evitar posibles incidencias», ha argumentado.

Carmona ha defendido «el esfuerzo» de los equipos de Renfe, Adif y el Gobierno para garantizar el servicio, y ha dicho que «ponen la piel». «No es agradable informar que la circulación ha sido interrumpida cinco minutos», ha explicado, asegurando que querrían ofrecer «el servicio que merecen los viajeros de Rodalies».