Vall d'Hebron hace el primer trasplante de cara del mundo con una donante que recibió eutanasia

El Hospital Universitario Vall d'Hebron ha hecho el primer trasplante de cara del mundo con una donante que murió por eutanasia. Un centenar de profesionales intervinieron en el trasplante parcial de cara, una operación de máxima complejidad con técnicas de microcirugía vasculonerviosa que duró unas 24 horas.

En la presentación de este hito, la directora asistencial, Maria José Abadías, ha destacado el «extraordinaria generosidad de la donante», el «esfuerzo colectivo» detrás de la operación y el «orgullo» que significa para el «hospital, la sanidad pública y la sociedad». Vall d'Hebron ha hecho tres del seis trasplantes faciales realizados en el Estado; en todo el mundo, sólo se han hecho 54, con una veintena de centros trasplantadors.

«Estoy hoy aquí para dar las gracias», ha empezado la intervención Carme, la mujer que ha recibido el trasplante de cara, concretamente de la parte central del rostro, después de sufrir una necrosis de los tejidos faciales por una infección bacteriológica después de una picadura de insecto hace dos años, que la llevó al UCI. Al salir, la necrosis le había desfigurado la cara y no podía comer ni, incluso, respirar bien.

«Ahora mi vida empieza a ser un poco mejor (...). Después de cuatro meses, estoy hablando, estoy comiendo, estoy bebiendo», ha expresado delante de un salón de actos lleno de profesionales sanitarios y periodistas para escuchar la presentación de esta operación pionera. «A veces encuentras una luz que te permite continuar adelante», ha dicho Carme, que ha insistido en mostrar la gratitud a todo el equipo de Vall d'Hebron y, sobre todo, a la donante y su familia.

La desfiguración facial es una discapacidad que provoca muchas dificultades en actividades tan cotidianas y esenciales como hablar o comida y un grave impacto psicológico y social en las personas que la sufren.

El trasplante de cara es una cirugía funcional que se lleva a cabo cuando el paciente ha perdido zonas de los rostros como los músculos orbiculares de la cara y los ojos y no se pueden restituir con otras técnicas quirúrgicas habituales de Cirugía Plástica. Los receptores son pacientes con desfiguración facial grave a consecuencia de enfermedades, quemaduras, traumatismos o defectos congénitos que afectan funciones vitales básicas.

«No se trata sólo de colocar tejidos blandos para dar una apariencia normal. Eso sería un fracaso de trasplante. Esta operación se hace para dar función y sensibilidad.

Uno trasplantado de cara con qué no se sienta y no se mueva no es más que una máscara. Estamos hablando de estructuras con todo tipo de tejidos, con músculos y nervios, algunos con diámetros de 0,2 milímetros, que se tienen que encontrar y conectar,» ha recalcado el doctor Joan-Pere Barret, jefe del Servicio de Cirurgia Plàstica i Cremats de l’Hospital Vall d’Hebron.

Donación por eutanasia

La ley de eutanasia en el estado español, que entró en vigor en junio del 2021, abrió una nueva posibilidad para los trasplantes y también cambió un poco el paradigma, ya que los coordinadores de los programas se pueden entrevistar con el posible donante en casa.

En el caso de este trasplante, al haber recibido a la donante la autorización de la Prestación de ayuda para morir (PRAM), los responsables de la operación pudieron hacer una planificación mayor de lo que es habitual. El trasplante también ha sido el primero del mundo en que se ha podido hacer una planificación 3D tanto en la donante como en la receptora.

La donante era una mujer que había solicitado la eutanasia y que había expresado la voluntad de ser donante, también de la cara si hacía falta. Ella habló con el equipo trasplantador. «No puede haber palabras para expresar la intensidad emocional y magnitud del momento. Lo único que quería a la donante era saber si podía dar la cara. La respuesta era positiva. Expresó la absoluta felicidad poder ayudar a alguien más», han señalado los responsables del proceso, que han resaltado la «concentración de amor y generosidad para los otros».

De cirujanos a psicólogos: una operación que involucra muchos servicios

Muy pocos centros en el mundo pueden hacer trasplantes de cara, una operación que se valora caso por caso. Hace falta que sea un hospital terciario, universitario, con mucha pericia en trasplantes y recursos asistenciales y de laboratorio día y noche.

Un centenar de profesionales participan en cada trasplante de cara, entre médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y celadores, entre otros profesionales como psicólogos. La operación implica muchos servicios, como Cirugía Plástica y Microcirugía Reparadora, Trasplante, Inmunología, Laboratorios, Psiquiatría y Psicología Clínica, Rehabilitación, Unidad de Cuidados Intensivos y Anatomía Patológica.

Donante y receptor del trasplante de cara tienen que compartir sexo y grupo sanguíneo y presentar unas medidas antropomórficas de la cabeza parecidas. Se evalúa con entrevistas si el candidato cumple los criterios de la intervención, más allá de los estrictamente médicos, como el estado cognitivo, la capacidad de adaptación, expectativas y adherencia al tratamiento, así como el apoyo sociofamiliar.

Con todos los informes, la persona candidata es evaluada por el Comité de Ética Asistencial y el Comité de Dirección Asistencial de Vall d'Hebron; después, la Coordinación de Donación y Trasplantes del hospital eleva el procedimiento a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y la Organización Catalana de Trasplantes (OCATT), que lo autoriza. En el transcurso de este proceso y con todas las autorizaciones, el equipo identificó a la posible donante.