Los Bombers llaman a evitar las actividades en la montaña este domingo por el riesgo de aludes

Los Bombers de la Generalitat han hecho un llamamiento a evitar las salidas y actividades en la montaña este domingo por el elevado riesgo de aludes en los Pirineos, donde este domingo habrá peligro 3 en las comarcas de alta montaña y riesgo 2 en los Prepirineos. En declaraciones en la Agencia Catalana de Noticias (ACN), el sargento del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) de los Bomberos Pere Palaugumà ha asegurado que prevén afluencia de gente en la montaña para el domingo y ha pedido "ser cuidadosos con todas las medidas de seguridad".

"Recomendamos a la gente que se lo mire, a la zona donde piensa salir y a las cotas que piensa esquiar y, evidentemente, ir bien protegidos", ha recomendado. Un alud puede ser fatal y las montañas tienen ahora mismo nieve abanicada, una capa de nieve que se ha depositado sobre la que ya había y que "seguramente no está bien cohesionada", ha avisado.

En caso de encontrarse sorprendido por un alud, Palaugumà ha recomendado "intentar nadar" para quedar tan cerca de la superficie como se pueda y tener en cuenta que una persona es "un pequeño objeto en medio de una gran masa" en movimiento que puede provocar "lesiones muy graves". Ser víctima de un alud "quiere decir que se han hecho bastantes cosas mal", ha indicado.

Hay que llevar el detector de víctima de aludes, la pala y la sonda para facilitar la localización y si hay un riesgo elevado, como es el caso de este fin de semana, "no exponerse a este riesgo". El peligro afecta tanto zonas esquiables como rutas de senderismo de montaña, por lo cual se aconseja no hacer grupos grandes, ir uno por uno y evitar las zonas más cargadas de nieve.