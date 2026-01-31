Albert Dalmau: "El país necesita presupuestos para tener trenes"

El Gobierno espera poder "reanudar" las conversaciones con ERC y los Comunes "cuanto antes mejor", para poder empezar las negociaciones de los presupuestos de la Generalitat. Así lo ha asegurado este sábado el consejero de la Presidencia en funciones de presidente, Albert Dalmau, después de visitar la Fira de la Candelera de Molins de Rei. En una atención a los medios, ha defendido que "una lección que aprendemos de estos días es que el país necesita presupuestos" para "tener los trenes", entre otras cuestiones. En este sentido, sobre el restablecimiento de Rodalies, ha reiterado que se hará a partir del lunes en las líneas donde se pueda hacer con "seguridad".

El consejero de la Presidencia ha justificado la necesidad de presupuestos porque "el país no puede quedar bloqueado". Por eso, ha ofrecido "mano tendida" tanto en ERC como los Comunes. "Nuestro objetivo es dejarnos la piel para que el país tenga presupuestos, porque hacen falta presupuestos para tener los trenes, vivienda, nuevos hospitales o nuevas escuelas," ha insistido.

Así, después de "semanas complejas", Albert Dalmau ha señalado que el objetivo del ejecutivo es "reanudar estas conversaciones cuanto antes mejor", para que "el dinero esté puesto allí donde Cataluña necesita".

Reanudación de Rodalies



Con respecto a la reanudación del servicio de Rodalies, el consejero ha apuntado que Adif y Renfe están haciendo "los trabajos necesarios en las cuestiones de mantenimiento". En este sentido, ha reiterado que "los catalanes tienen derecho a recuperar su movilidad, pero por encima de todo está el derecho a su seguridad".

Dalmau ha explicado que "allí donde las inspecciones se hayan acabado se reprenderá los servicios de trenes", y que "allí donde no, se continuará con el servicio alternativo de autobuses".