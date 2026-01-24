Se activa la alerta por la previsión de nevadas en el centro y nordeste con cota de 600-700 metros

Protección Civil ha puesto en alerta el plan Neucat ante la previsión de nevadas a partir de este sábado por la mañana en el centro y nordeste de Cataluña con una cota de nieve de 600-700 metros. La cota puede bajar puntualmente a los 300-400 metros.

El Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) ha aumentado el riesgo de nevadas en seis comarcas -con más de cinco centímetros de acumulación por encima de 700 metros- que son el Berguedà, el Ripollès, la Selva, Osona, Lluçanès y Moianès.

En paralelo, a las 10.00 horas de la mañana, una veintena de carreteras necesitan cadenas, entre las cuales la C-28 en el Port de la Bonaigua; la C-13, entre Llavorsí y Esterri d'Àneu; l'N-260 en el Port del Cantó, la collada de Toses y el Coll de la Creu de Perves; y la C-462 en el Coll de Port.