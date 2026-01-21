Un carril cortado en la AP-7 en Gelida por la caída del muro de contención que provocó el accidente de tren.JORDI PUJOLAR

El Servicio Catalán de Tráfico cortará la circulación en la AP-7 en Martorell en sentido sur a partir de este miércoles a las 18:00 horas. Los Bomberos han alertado de una situación de «posible inestabilidad» en la autopista en el tramo donde se produjo el desprendimiento de un muro de contención de la misma autopista que provocó el accidente de tren de este martes.

El jefe de intervención de los Bomberos de la Generalitat Guillem Amorós ha detallado que el muro colapsado se «apoya» actualmente sobre el tren accidentado y que se tendrá que valorar cómo se comporta este talud una vez se retire el vagón. Actualmente, ha cortado un carril de la autopista -el más próximo al muro- y los Bomberos aseguran que el resto de la vía es «apto para el tráfico».

El director del Servicio Catalán de Tráfico, Ramon Lamiel, ha dicho que se informará los conductores de alternativas a la AP-7 en sentido sur y ha remarcado que la «más factible» es ir a la A-2 hasta Igualada y bajar por la C-15 porque es una «vía con buenas prestaciones». El director del Servicio Catalán de Tráfico ha dicho que informarán los conductores a la altura de Cassà de la Selva que la C-25 es una opción para ir al centro de la península, y ha planteado también la opción de la C-58, la B-40 y llegar a la A-2 para ir a Poniente y en el centro de la península.

En caso de que los conductores lleguen hasta Martorell, el desvío se hace por la A-2. Para ir hacia el sur, Tráfico también recomienda vías alternativas como la C-32 por el litoral y la B-24 por el prelitoral. Se podrá volver a la AP-7 en Vilafranca del Penedès.

Todas estas opciones, ha remarcado Lamiel, buscan «equilibrar» el tráfico afectado por la restricción, que calculan que afectará unos 120.000 vehículos y 25.000 vehículos pesados que pasan por este punto.

El director del Servicio Catalán de Tráfico ha argumentado que la restricción afecta todo el sentido sur porque el riesgo de derrumbamiento no solo afecta el carril derecho, sino toda la infraestructura. También ha remarcado que el hecho que la vía ya esté cortada hará que el tren se pueda retirar luego que se concluya la investigación.