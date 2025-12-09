Las mascarillas serán obligatorias en centros de salud, hospitales y residencias para contener la gripe

El Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya decretará este martes por la tarde que el uso de la mascarilla sea obligatorio al entrar o trabajar en los centros de salud, hospitales, residencias de personas mayores y centros de vulnerabilidad.

El aumento de contagios del virus de la gripe ha provocado que el Gobierno haya decidido esta medida, que ha avanzado la consejera portavoz, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo.

La resolución está previsto que se firme este martes por la tarde para que entre en vigor lo antes posible, y el Departamento aprovechará para informar a la ciudadanía de esta nueva medida destinada a “contener” la expansión de la gripe.

Paneque ha recordado el papel que juega en la prevención y la contención del contagio la mascarilla, y ha explicado que, junto en la vacuna, es una medida efectiva. Es por eso que la portavoz ha pedido a la ciudadanía “seguir las indicaciones” y cumplir esta obligatoriedad del uso de la mascarilla.