Ordeig dice que no hay nuevos positivos fuera del radio inicial y que se mantienen los 13 confirmados del centenar analizado

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha asegurado que no hay «ningún nuevo positivo» de peste porcina Africana (PPA) fuera del radio inicial y que se mantienen los 13 casos confirmados del centenar analizado, dentro del perímetro de 6 kilómetros en Cerdanyola del Vallès.

Así lo ha asegurado en una atención a los medios desde la sede del departamento en Lleida. Ordeig ha defendido que se ha alcanzado el objetivo principal que era la contención del brote. Además, ha pedido «tiempo» para investigar y ha garantizado que la auditoría del IRTA de las instalaciones que utilizan el virus dentro del radio de 20 kilómetros contará con los «máximos especialistas» en bioseguridad.

Ordeig ha celebrado haber alcanzado el objetivo principal de contención del brote de PPA dentro del radio inicial de seis kilómetros, ya que no se han detectado nuevos positivos fuera de esta zona. Los casos siguen siendo los 13 ya confirmados, concentrados al perímetro inicial con origen en Cerdanyola del Vallès.

El operativo de este domingo ha continuado con más de 1.000 efectivos y el conseller ha agradecido la colaboración ciudadana, después de que el teléfono de emergencias 112 haya recibido unas 1.400 llamadas. Asimismo, ha informado de que se han reforzado los puestos de control con el fin de garantizar el cumplimiento de las restricciones de acceso a la zona y ha pedido a la ciudadanía que respete las prohibiciones.

Auditoría de IRTA

Después del anuncio de un encargo a IRTA por parte del gobierno de una auditoría de sus instalaciones y revisión de protocolos, Ordeig explicado que se acaba de conformar el grupo de trabajo que la liderará, miembros del cual se anunciarán este lunes.

El conseller ha garantizado que tendrá los «máximos especialistas» en bioseguridad, provenientes de toda Cataluña y el Estado. También se ha contactado con algún experto europeo para contemplar su incorporación. En este sentido, ha pedido «calma» y tiempo para investigar. «No descartemos nada, prudencia, no confirmamos nada», ha añadido.

Después de ser preguntado por una posible auditoría externa, ha hecho valer las investigaciones y comités en marcha y ha asegurado que «no faltará fiscalización» en este sentido.

No se harán vaciados sanitarios

Ordeig ha asegurado que no se harán vaciados sanitarios en las granjas de la zona afectada. Los 35.600 animales de engorde, de los 61.500 totales, se destinarán a matadero de manera gradual. Esta cifra es inferior a los 80.000 animales anunciados previamente, que corresponden a la cifra máxima de capacidad que tienen las explotaciones.

Está previsto que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, participe esta tarde en una nueva reunión telemática de seguimiento del estado de la PPA.