Los Mossos activan el plan Navidad: más presencia policial en ejes comerciales y campaña para evitar las estafas virtuales

Los Mossos d'Esquadra han puesto en marcha el plan Navidad para velar por la seguridad ciudadana y una movilidad segura durante las fiestas navideñas en Cataluña. El operativo -que se activó ayer sábado 6 de diciembre y se alargará hasta el 11 de enero- incrementa la presencia policial en ejes comerciales para evitar hurtos y robos con efectivos de la BRIMO y el ARRO, y la colaboración de las policías locales.

El dispositivo también cuenta con una campaña en las redes sociales para prevenir las estafas virtuales en las compras, especialmente dirigida a las personas mayores. De hecho, el año pasado se registraron 5.519 estafas en línea durante el periodo de Navidad, el 15,3% a mayores de 65 años (844 víctimas), según ha detallado la policía catalana.

En los últimos años, las estafas virtuales han mantenido una tendencia creciente. En el 2023 se registraron 79.415 estafas virtuales, de las cuales 9.088 afectaban personas mayores de 65 años (11,4% del total). En el 2024, la cifra ascendió hasta 80.913 casos, con 10.127 víctimas de la tercera edad (12,5%). Este 2025, concretamente hasta el pasado 30 de noviembre, ya se han contabilizado 73.489 estafas, de las cuales 9.902 han afectado personas de más de 65 años (13,5%).

Los Mossos d'Esquadra consideran que este «incremento sostenido» de las estafas virtuales refuerza la necesidad de una campaña para alertar de los riesgos de las ofertas engañosas, las webs fraudulentas de compras en línea, las pasarelas de pago no seguras o los mensajes falsos relacionados con envíos de paquetería.

Campaña en las redes sociales contra las estafas virtuales

Por todo ello, los Mossos han creado varias piezas audiovisuales que representan conversaciones cotidianas entre abuelos y nietos, y que explican cómo los más jóvenes pueden ayudar de manera didáctica como confirmar la veracidad de una oferta, comprobar que un pago es seguro o identificar mensajes o correos fraudulentos.

La campaña en las redes sociales busca hacer valer el papel de la juventud y de las familias a la hora de acompañar a las personas mayores en el entorno digital y reforzar su seguridad y autoestima para evitar ser víctimas de estafas virtuales.

En este sentido, se recomienda extremar las precauciones fijándose en el lenguaje, la inmediatez y los enlaces que se envían en los dispositivos electrónicos, así como desconfiar de cualquier comunicación que solicite datos confidenciales o personales mediante llamadas, SMS, correos electrónicos o aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegramo.

Igualmente, se aconseja no seguir instrucciones de personas que llaman pidiendo acceder a determinadas webs y, ante cualquier duda, es mejor contactar de manera directa con la empresa o entidad bancaria que supuestamente hace la gestión.

A la hora de hacer compras en línea, también se recomienda informarse sobre el vendedor, consultando reseñas, comprobando la actividad en la plataforma o revisando las imágenes del producto para detectar posibles fraudes. Les interacciones escasas o sospechosas del vendedor en las redes sociales pueden ser una señal de alerta, así como la presencia de errores de ortografía en anuncios o sitios web.

Además, es muy aconsejable no hacer transacciones fuera de las plataformas oficiales y utilizar siempre sus sistemas de pago seguros, verificar que la página web sea realmente la del proveedor y desconfiar de ofertas que parezcan demasiado buenas para ser reales.

Agentes de paisano en las carreteras para detectar conducción de riesgo

El plan Navidad de los Mossos también se enfoca a mejorar las condiciones de seguridad de la red vial, asegurando una movilidad fluida en un contexto de incremento de desplazamiento por ocio, compras y transporte de mercancías. Por esta razón, desde la División de Tráfico ya se implementan refuerzos en los controles de alcohol y drogas en las franjas horarias asociadas a comidas, cenas y celebraciones de empresa.

Además, se intensifican las inspecciones al transporte de mercancías y viajeros para garantizar el cumplimiento de la normativa y la seguridad en el transporte profesional. Igualmente, se mantienen dispositivos de velocidad, seguridad pasiva y distracciones, con una especial atención a los motoristas, que representan el 32% del total de víctimas mortales en la red vial.

Como novedad, este año se incorporan indicativos de paisano para detectar conductas de riesgo y actuar con más rapidez ante incidencias. El dispositivo también incluye el aumento de la seguridad en el transporte público y en los ejes de conexión como son las estaciones de tren y de autobuses, los aeropuertos o las estaciones de metro y tranvía.

Nivel 4 sobre 5 vigente de alerta antiterrorista

Los Mossos d'Esquadra trabajan teniendo en cuenta que, durante el dispositivo, se mantiene la amenaza terrorista en el nivel 4 sobre 5 establecido por el Gabinete de Coordinación Antiterrorista. La actividad policial de detección y prevención se hace en lugares de gran afluencia de personas y se centra también en puntos de interés como pueden ser lugares de culto, edificios diplomáticos o gubernamentales o zonas deportivas o culturales con gran volumen de público.