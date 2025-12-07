El Govern pone en marcha un servicio de videoatención ciudadana para hacer trámites a distancia

El Govern acaba de poner en marcha una iniciativa para que los ciudadanos puedan hacer trámites a distancia a través de una videollamada con personal especializado. Se trata del servicio Oficina Virtual, que ofrece la misma atención personalizada que se puede recibir en una Oficina de Atención Ciudadana (OAC) presencial, pero desde casa.

El servicio se ha estrenado con un catálogo inicial de 30 trámites y, tal como ha explicado el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, se irá ampliando progresivamente hasta incluir todos los trámites que se pueden hacer en una oficina integrada. En el marco del proyecto, se ha iniciado a un plano piloto en Sant Feliu de Llobregat con un punto físico de videoatención ciudadana. El objetivo del servicio Oficina Virtual es que los ciudadanos puedan hacer los trámites desde casa, pero con una atención personalizada.

«No lo atenderá un avatar, sino que será una persona funcionaria de la Generalitat y, por lo tanto, será como si estuviera físicamente en la oficina», ha destacado el secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Generalitat, Albert Tort. En este sentido, ha dicho que el proyecto se enmarca en el plan del Govern para reformar la administración y avanzar hacia un modelo «omnicanal» y «sin renunciar al hecho de que la Generalitat tenga cara y un componente humano».

La Oficina Virtual ya está disponible a través del portal de trámites gencat.cat y, de momento, cada semana ofrecerá un centenar de citas. Para garantizar una mejor experiencia, dos días antes de la cita, el servicio contacta con el usuario para verificar que dispone de la documentación necesaria y que conoce el funcionamiento de la conexión. Este protocolo previo «asegura que la tramitación se pueda completar con éxito y sin incidencias».

Inicialmente, la Oficina Virtual contará con seis informadores especializados. Según ha adelantado Torcido, a principios de año se prevé que se incorporen herramientas de accesibilidad como la transcripción simultánea en catalán, castellano e inglés, la posibilidad de solicitar intérprete en lengua de signos y una herramienta de traducción simultánea que se ampliará al árabe y el urdu.

El catálogo inicial que ofrece la Oficina Virtual incluye cerca de una treintena de servicios que actualmente se pueden hacer en las OAC de la Generalitat. El objetivo, ha detallado al conseller Albert Dalmau, es que durante el 2026 se puedan ir incorporando a la modalidad de videoatención todos los trámites que ahora mismo se pueden hacer en las oficinas de la Generalitat. Entre otros, los trámites que ya están disponibles son la tarjeta de discapacidad, la prestación para familias con niños, licencias de caza, registro de parejas o los títulos de patrón.

Punto de Atención Ciudadana en Sant Feliu de Llobregat

En el marco del despliegue de la nueva Oficina Virtual, la Generalitat ha mandado a un plano piloto que consiste en la instalación de un dispositivo de videoatención en la OAC municipal de Sant Feliu de Llobregat -ubicado en el mismo Ayuntamiento. Este dispositivo permite a la ciudadanía conectarse con agentes de la Oficina Virtual de la Generalitat para recibir información y apoyo en la tramitación digital. El objetivo es que se acaben desplegando una decena de dispositivos de estas características por todo el territorio, sobre todo en municipios pequeños.

Se trata de un punto de videoatención que se encuentra en un espacio reservado para garantizar la privacidad de los usuarios y que funciona sin cita previa y de manera autónoma. «El ciudadano puede venir y hacer una videoatención con todas las garantías y obtener un servicio personalizado, talmente como si estuviera delante de un funcionario», ha detallado el secretario general de Telecomunicaciones. Este punto quiere dar servicio a aquellas personas que puedan tener problemas para conectarse desde casa.

El Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat ha sido escogido para hacer esta prueba piloto por su trayectoria en innovación organizativa y tecnológica. La alcaldesa del municipio, Lourdes Borrell, ha recordado que Sant Feliu «lleva muchos años trabajando en el tema tecnológico y digital» y ha prestado de ejemplo que dan atención a la ciudadanía las 24 horas del día a través de múltiples canales. «Tener este espacio para poder hacer los trámites de la Generalitat es un gran cambio de apertura y de ruptura de barreras», ha destacado a la alcaldesa.

Despliegue de la red de oficinas integrales

El conseller Dalmau ha recordado que la Generalitat está desplegando una red de Oficinas de Atención Ciudadana integradas por todo el territorio. El objetivo es acercar los servicios de la Generalitat a la ciudadanía y cubrir aquellas zonas donde ahora no se da servicio como es el caso del Penedés o el Alto Pirineo. Al mismo tiempo también se está trabajando para desplegar el servicio piloto de la OAC móvil, que hasta ahora se ha implementado en las Terres de l'Ebre y que da servicio a 33 municipios.