Protección Civil hace un llamamiento a la precaución en las zonas próximas a los ríos y rieras después de las intensas lluvias

La subdirectora de Protección Civil, Imma Solé, hace un llamamiento a la precaución de la ciudadanía especialmente en las zonas próximas a los ríos y rieras después de las intensas lluvias que han afectado al litoral central de Cataluña.

En declaraciones a la ACN, Solé ha explicado que las comarcas más afectadas han sido Anoia, el Vallès Oriental, el Barcelonès y el Maresme. Por lo tanto, hay que tener especial vigilancia en las zonas próximas a los ríos Llobregat y Besòs.

El Servicio Meteorológico de Cataluña ha emitido un aviso por acumulación de lluvia. Entre las comarcas del Baix Llobregat y el Vallès Occidental han caído más de 100 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas. Los Bombers han atendido más de 200 avisos por lluvia.