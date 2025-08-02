431.000 vehículos han salido del área de Barcelona las últimas 24 horas, un 96% de los previstos

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Unos 431.000 vehículos han salido del área metropolitana de Barcelona en las últimas 24 horas.

Se trata de un 96% de los 450.000 previstos por el Servicio Catalán de Tráfico, que evita hablar de una operación salida ya que, a pesar de ser el inicio del mes de agosto, el fin de semana pasado hubo 480.000 desplazamientos.

De hecho, el número de vehículos que ha salido del área de Barcelona entre las 15.00 horas del viernes y las 15.00 horas de este sábado es un 4% inferior a la de las mismas fechas del año pasado, según datos de Tráfico.