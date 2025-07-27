Junqueras rechaza el «bloque de izquierda plurinacional» de Rufián: «es difícil de implementar»

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha rechazado la propuesta de «bloque de izquierda plurinacional» en los próximos comicios lanzada por el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián. «Es una idea respetable, difícil de implementarse», ha señalado Junqueras en una entrevista en 'La Vanguardia'.

«Lo que es posible a las elecciones europeas, es mucho más difícil en unas españolas. Son dos elecciones diferentes», ha querido dejar claro al presidente de ERC, que también ha recordado que cualquier decisión sobre coaliciones la tendrá que tomar la militancia de Izquierda por medio de su consejo nacional. En paralelo, Junqueras ha calificado de «francamente decepcionante» el acuerdo de financiación entre gobierno español y Generalitat: «No nos sentimos representados».

«La financiación sólo se resuelve si se respeta el principio de ordinalidad. Si Cataluña es la tercera a aportar recursos per cápita, no puede ser que después de la distribución del gasto pública sea la decimocuarta», ha recordado el líder de ERC, que reclama más autonomía para la Agencia Tributaria catalana y «concreciones» sobre la recaudación del IRPF.

«Cataluña está en condiciones de administrar sus impuestos», ha querido dejar claro Junqueras. «Nuestra voluntad es presentar una propuesta de ley que permita vehicular por medio de la mayoría parlamentaria necesaria la capacidad de recaudación de impuestos en Cataluña. Esperamos que sea pronto», ha avanzado el presidente de ERC, que ha avisado al PSOE.

«Con el PSOE teníamos un acuerdo que hablaba de ordinalidad. Ha sido la ministra Montero la que ha decidido que no aparecía en el texto normativo, sino que en el preámbulo», ha criticado Junqueras. «Cuando el PSOE hace mutar acuerdos, es evidente que nosotros no somos responsables de estas mutaciones. Somos responsables de cómo respondemos. Responderemos recordando al PSOE que en la mayoría amplia y variada que necesita para tantas cuestiones, de hecho, todas, también somos nosotros», ha lanzado el presidente de ERC. «No queremos que PP y Vox gobiernen, pero la prioridad es Cataluña», ha concluido Junqueras.