Randstad calcula que Cataluña superará los 105.000 contratos laborales durante el verano

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La campaña turística de verano se traducirá en la firma de 108.975 contratos laborales en Cataluña, según Randstad. Se trata de un incremento del 10,3% con respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con los datos del portal de empleo (98.802). Este crecimiento está por encima de la media estatal prevista por la compañía de recursos humanos, que es del 9,4%, y el volumen de contratación es el segundo más elevado del Estado, por detrás de Andalucía (125.910 contratos). Randstad detalla que por demarcaciones, la de Lleida será la que más aumentará porcentualmente, con un 15,3% (6.695). Las comarcas barcelonesas lo harán un 11,2% (74.395), las tarraconenses un 9,1% (12.480) y las gerundenses un 5% (15.405).

La empresa de recursos humanos precisa que estos pronósticos venden impulsados por «sectores claves» como la logística, la restauración y el turismo. Al conjunto del Estado, Randstad augura un récord con unos 700.000 contratos, con el transporte y la logística concentrando cerca de la mitad de la contratación.