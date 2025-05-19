Cada preso cuesta 225 euros diarios en las arcas de la Generalitat, según la plataforma Marea Blava

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La plataforma de trabajadores penitenciarios Marea Blava calcula que cada recluso de las prisiones catalanas cuesta unos 225 euros diarios a la Generalitat. Según los datos del Consejo de Europa recogidos por Marea Blava, el año 2022 el coste de un recluso de las prisiones catalanas por cada día era de unos 192,70 euros, bastante por encima del coste en el País Vasco, de 150 euros, y más del doble que en el resto del Estado, con 73 euros.

Otros países de la Europa occidental también tenían costes más bajos, como Inglaterra (163 euros), Francia (127) o Italia (163). Más en el norte, los costes son muy superiores, con el récord de Noruega, 373 euros, o los 210 de Dinamarca.

En el 2018 el coste en Cataluña era de 145 euros diarios, por los 61 en el resto del Estado. Marea Blava calcula que en el 2024 el coste en Cataluña subió hasta 225,72 euros, teniendo en cuenta el incremento medio de gasto penitenciario entre el 2018 y 2022, que fue del 8,2% anual.

Les datos facilitados por el Consejo de Europa incluyen gastos en seguridad, vigilancia interior, asistencia sanitaria, psiquiátrica y farmacológica, comida, los costes en ocupación de presos, programas y actividades de tratamiento, en toxicomanías, lúdicas, educativas, formativas y académicas, el mantenimiento de los centros y otros servicios públicos, los traslados de presos y la vigilancia exterior de los centros a cargo de Mossos d'Esquadra.