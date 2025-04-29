El Gobierno vuelve a reunir al comité de crisis al día siguiente del apagón

El presidente del Gobierno, Salvador Illa, con el conseller Albert Dalmau y la consellera Núria Parlon, en el Palau de la Generalitat.ACN

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha encabezado la reunión del quinto comité de crisis, este martes de las 7:40 horas. Al día siguiente del inicio del apagón eléctrico general, el jefe del Gobierno ha vuelto a reunir el gabinete de crisis, que ya se reunió cuatro veces a lo largo del lunes.

En Illa lo han acompañado al conseller de Presidència, Albert Dalmau; la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque; el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, y la consellera de Salut, Olga Pané.

Una vez acabe la reunión se prevé que la consellera de Interior, Núria Parlon, comparezca ante los medios. Illa prevé celebrar a partir de las 9:30 el Consejo Ejecutivo ordinario.

En una comparecencia anoche, la consellera Parlon calculó en un 63% -unos 3.000 megavatios- la demanda eléctrica recuperada hacia las 23 horas de este lunes. También dijo que más de 2,5 millones de usuarios de Cataluña ya habían recuperado el suministro entonces, y que este martes las escuelas funcionarían «con normalidad».

Parlon auguró que en las próximas horas se seguiría trabajando para restablecer el servicio, pero recomendó «prudencia» porque el martes todavía puede haber incidencias, por ejemplo, en Rodalies.

De hecho, Rodalies ha vuelto a suspender esta mañana todo el servicio en Cataluña por «la inestabilidad de la tensión en la red eléctrica para garantizar la circulación», según ha informado en un mensaje en X. Por ahora, Rodalies no tiene previsión de cuándo se podrá reanudar el servicio.

En un primer momento, este martes a primera hora, Renfe había informado de que había podido restablecer la circulación de trenes de Rodalies y que se operaría con servicios mínimos del 60% en la mayoría de líneas, y con retrasos. Con todo, se recomendaba el uso de medios de transporte alternativo, y se avisaba de que no se garantizaba el servicio de los trenes regionales.

Durante la reunión del Consejo Ejecutivo ordinario se podría aprobar el segundo suplemento de crédito, acordado -por separado- con ERC y Comuns.