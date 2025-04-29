Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Endesa ha confirmado este martes por la mañana que la red eléctrica en Cataluña ya funciona con total normalidad. Fuentes de la empresa han indicado a ACN que ya se ha podido reprender el 100% del servicio después del apagón del lunes, que afectó a todo el Estado español y Portugal. Asimismo, desde la compañía han querido enviar un mensaje de tranquilidad y ante la recuperación del suministro.

En el Estado español, Red Eléctrica ha indicado que el 99% de la demanda energética en la península ya se atiende. A pesar de la recuperación del servicio, pueden haber las afectaciones que serían habituales en un día normal.