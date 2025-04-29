Los centros educativos abren con normalidad en Cataluña después del apagón eléctrico

Alumnos con mochilas yendo a clase el primer día de curso.ACN

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los centros escolares de Cataluña han abierto este martes por la mañana con normalidad después del apagón eléctrico de este lunes.

Sin embargo, fuentes del Departamento de Educación han indicado que se puede dar alguna incidencia menor relacionada con el suministro de luz y agua.

Este lunes, las escuelas estuvieron abiertas hasta que las familias pudieron recoger a todos los alumnos.