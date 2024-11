Detenido in fraganti después de nueve robos en un mismo bloque de pisos turísticos de Barcelona

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el sábado 9 de noviembre a un hombre de 57 años cuando salía de un edificio del distrito de Sant Martí donde habría cometido nueve robos con fuerza de pisos turísticos. El arrestado habría sustraído más de 15.000 euros en joyas y objetos de valor, unos 3.000 euros en metálico y documentación de las víctimas.

El hombre, que intentaba ocultar el rostro, hacía vigilancias por el exterior del edificio de los apartamentos antes de acceder. Para entrar, aprovechaba que lo hacían otras personas o por la puerta de atrás utilizando una llave electrónica. Una vez en el interior, se paseaba libremente por el inmueble.

Los vecinos, todo turistas, no se conocían y, por lo tanto, no sospechaban de él. Para acceder a los pisos utilizaba el método de la radiografía y así no dejaba marcas de forzamiento. Si la puerta estaba cerrada con llave, no dudaba a forzarla haciendo palanca.

Los investigadores establecieron un dispositivo de localización del investigado desde principios de noviembre, a causa de los diversos robos registrados. Finalmente, el sábado pasado lo detectaron cuando salía del inmueble y lo detuvieron.

Llevaba un plástico para abrir puertas a modo de radiografía e iba vestido con un sombrero de pescador, para ocultar el rostro a las cámaras de seguridad. El detenido tiene siete antecedentes policiales, todo por robos con fuerza. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.