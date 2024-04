Trabajadores de Brians 1 y Brians 2 bloquean los accesos en contra de la negociación de los sindicatos

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Los funcionarios de prisiones que a primera hora de la mañana han vuelto a bloquear los accesos a los centros de Brians 1 y 2 han decidido poner fin a la protesta. La decisión se ha tomado en asamblea después de que un dispositivo de los Mossos liberara un carril para permitir el acceso y salida a los centros penitenciarios.

Los funcionarios habían bloqueado el acceso desde primera hora de la mañana en contra de las negociaciones de los sindicatos con el Departament de Justícia, al considerar que esta había sido una negociación a espaldas de los trabajadores. Fuentes de los concentrados han explicado a ACN que la línea roja de la plantilla sigue siendo la dimisión de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, y del secretario de Medidas Penales, Amand Calderó.

La última protesta de los funcionarios de prisiones tuvo lugar el lunes 25 de marzo en Brians 2. Entonces pero no se bloqueó el acceso sino que se hizo una concentración coincidiendo con la salida del futbolista Dani Alves.

Este martes se produjo la primera reunión entre los sindicatos y el Departament de Justícia, que acabó con la creación de dos mesas de negociación, una sobre condiciones laborales y una segunda sobre seguridad.

Los trabajadores de Brians 1 y 2 concentrados esta mañana defienden pero que esta negociación no les representa. Critican que los sindicatos no consultaron a la plantilla sobre estos encuentros y defienden que lo que quieren los trabajadores son dimisiones.

En primer lugar, critican que la mesa sobre condiciones laborales no tiene sentido porque el gobierno está en funciones y no tiene capacidad de tomar decisiones que se puedan aplicar. Con respecto a la de seguridad, que se reúne este jueves, fuentes del movimiento han explicado a ACN que ya existía una mesa que trata temas de seguridad desde el 2016 y ha lamentado que esta no ha sido fructífera ya que las agresiones han siguiendo subiendo.

Desde la Agrupación de los Cuerpos de Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) también se han mostrado críticos con la actuación del resto de sindicatos. ACAIP participó del encuentro del martes pero ha querido destacar que en su intervención quiso dejar claro que su petición es que el presidente de la Generalitat destituya a Ubasart y Calderó. También reclaman la destitución del director de Quatre Camins. Como los trabajadores concentrados, ACAIP se pregunta qué objetivo tienen las negociaciones si el Gobierno está en funciones y no puede tomar decisiones. «¿Para distraer las movilizaciones?», se ha preguntado.

Además, ha asegurado que desde la administración se les dijo que a los próximos encuentros sólo podrían participar los sindicatos con representación, cosa que les deja fuera. ACAIP ha criticado esta decisión y también el «silencio unánime y cómplice» del resto de organizaciones sindicales. Ante esta situación ha asegurado que mantendrá la petición de ceses y estudiará emprender nuevas movilizaciones.