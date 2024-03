Alves reitera que no huirá y pide su libertad antes de la sentencia firme

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El exfutbolista brasileño del Barça Dani Alves ha pedido este martes a la Audiencia de Barcelona su libertad a la espera de la sentencia firme del caso de violación por el cual fue condenado a cuatro años y medio de prisión. En la vista para la petición de libertad, Alves ha intervenido por videoconferencia desde la prisión de Brians donde está recluido desde enero del 2023. Su defensa alega que la pena es inferior a los cinco años, que ya ha cumplido una cuarta parte y que no tiene capacidad económica para huir. En cambio, las acusaciones han alegado que el riesgo de fuga es más elevado ahora que ha sido condenado, y recuerdan que han recurrido la sentencia para reclamar 9 y 12 años de prisión.

La defensa de Alves ha alegado que su cliente no ha sido condenado a las penas de hasta 12 años de prisión que pedían la acusación particular y la fiscalía, y que ya ha cumplido una cuarta parte de la pena de cuatro años y medio de prisión. Por eso, alega que ya no existe riesgo de fuga.

Por su parte, la acusación particular recuerda que todavía no hay sentencia firme y que el riesgo de fuga persiste porque el futbolista tiene mucha capacidad económica y pasaporte extranjero que le permitiría huir.