Illa afirma que Sanidad actuó «de acuerdo con la ley» y que no se destinó «ni un euro» a la empresa del 'caso Koldo'

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha afirmado que el ministerio de Sanidad actuó «de acuerdo con la ley» durante la pandemia y que «ni un solo euro» salió hacia la empresa Solucionas de Gestión, implicada en el 'caso Koldo'. Lo ha dicho en una entrevista a Catalunya Ràdio en que también se ha referido a la futura ley de amnistía. Ha indicado que uno de sus objetivos es «pasar página» para que Cataluña recupere la normalidad política, institucional y social y dirigentes exiliados como Marta Rovira o Carles Puigdemont puedan volver. «No quiero ganar el partido de fútbol para que los otros no puedan alinear a quien quieren en en el campo de juego», ha apuntado Illa que ha defendido «que todo el mundo que quiera hacer política lo haga respetando el marco de convivencia».

Salvador Illa se ha mostrado «decepcionado y enrabiado» con el ‘caso Koldo’ y ha lamentado que en un periodo de tiempo en que se dio «lo mejor de la condición humana» también surgieran este tipo de comportamientos que son un reflejo de la «peor» parte de la sociedad. «Aclaramos lo que haga falta y llegamos hasta el final para que caiga el peso de la ley sobre quien tenga que caer», ha expresado el socialista.

En este sentido, ha defendido que el ministerio de Sanidad que él dirigía durante la covid19 «hizo las cosas bien hechas» y actuó «de acuerdo con la ley en un momento muy delicado en que lo que se tenía que hacer era proporcionar los medios para superar la pandemia». Asimismo, se ha mostrado tajante y ha remarcado que «ni un solo euro del ministerio salió hacia la empresa implicada».

Ha expresado su disponibilidad para aclarar los hechos tal como, ha recordado, ya hizo durante la emergencia sanitaria. «Comparecí 39 veces en el Congreso y en el Senado y contesté más de 8.000 preguntas», ha indicado. Preguntado sobre el exministro José Luís Ábalos, ha considerado que «una persona que ha tenido una responsabilidad tendría que renunciar cuando su partido se lo pide».

Amnistía para pasar página

El socialista también se ha referido a la aprobación a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados del borrador de la ley de amnistía. Ha asegurado que si ahora ha prosperado es porque se han dado las condiciones para hacerla. Ha valorado que es un ejemplo de «política pragmática» y ha dicho que es una «buena solución» que requiere «coraje». Al mismo tiempo, ha felicitado a todas las formaciones que lo han hecho posible y ha sumado a los grupos que se oponen a sumarse.

Ha negado que este proyecto legislativo suponga que el PSOE ha cedido a las demandas de las formaciones independentistas. Ha asegurado que la propuesta se ha trabajado para que reuniera las dos condiciones necesarias para prosperar y que eran «disponer de los suficientes apoyos en el Congreso para tener bastante solidez jurídica y poder pasar el filtro del Tribunal Constitucional y el TJUE».

Preguntado sobre sería bueno que Marta Rovira o Carles Puigdemont volvieran a Cataluña, ha afirmado que este es uno de los objetivos de la nueva ley. Ha explicado que lo que se pretende es «pasar página» para que «todo el mundo suba volver» y Cataluña pueda recuperar la normalidad social, política e institucional. En referencia a la posibilidad de tener que enfrentarse con Puigdemont en las futuras elecciones en el Parlamento, ha dicho que es una decisión que tendrá que tomar al expresidente y Junts. Con todo, ha remarcado que no tiene ningún inconveniente en que «todo el mundo que quiera haga política siempre que esté dentro del marco de convivencia marcado». «Yo no quiero ganar el partido de fútbol para que los otros no puedan alinear a quien quieren en el campo de juego», ha dejado claro.

Aunque no ha querido posicionar sobre si estaría dispuesto a gobernar al lado de una formación independentista, tampoco se ha negado. Ha dicho que se centrará en su trabajo en el Parlamento y al dirigir al PSC si es que sus compañeros lo revalidan al frente del partido. «Haremos política útil», ha sentenciado.

Illa ha asegurado que esta semana y la que viene son de las más importantes de la última década para la política catalana porque se están dando tres hitos claves para la «superación» del pasado. Por una parte, ha celebrado que la ley de amnistía haya dado un paso adelante, porque ha considerado que no es una medida «para ayudar a Puigdemont, sino para que Cataluña pueda pasar página». Ha remarcado que el acuerdo de presupuestos con ERC no tiene como objetivo salvar Aragonès, sino que Cataluña pueda salir de la «parálisis» en que se encuentra. Al mismo tiempo, ha explicado que el próximo congreso del PSC tiene que servir para pensar en un proyecto de país y definir un «rumbo» para Cataluña.

Avisa a los comunes de que el Hard Rock es un debate del pasado

Sobre las cuentas catalanas, ha criticado que los comunes responsabilicen al PSC de bloquearlos y ha dicho que el debate sobre el Hard Rock que platea la formación es «del pasado». Así, ha dicho que no entiende por qué motivo una cuestión que en el 2023 no les impidió dar apoyo a los presupuestos ahora si que parece una «cosa insalvable». Ha recordado que la licencia del proyecto la otorgó Oriol Junqueras el año 2018 y no los socialistas. En más, ha pedido a todas las formaciones que hagan un esfuerzo porque «Cataluña no se merece que en un momento como el actual se antepongan los intereses de partido en los de país».

También ha hablado de las negociaciones para el futuro gover del Ayuntamiento de Barcelona y los presupuestos de esta institución. Ha dicho que el PSC no se partidario de «mezclar libretas ni hacer cambios de cromos» y ha defendido el trabajo del alcalde Jaume Collboni.

El socialista no ha querido avanzar nada sobre el futuro del PSC y de Miquel Iceta. Con todo, ha admitido que es un «activo» muy destacado para el socialismo catalán. Ha explicado que en las últimas semanas se ha reunido con las dieciséis federaciones del PSC y con las juventudes y ha escuchado sus opiniones sobre como se tendría que hacer la dirección del partido. «A partir de aquí haré una propuesta», ha afirmado.