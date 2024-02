Unió de Pagesos convoca tractoradas en el Pirineo y en algunos pasos fronterizos el martes y miércoles

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El sindicato Unió de Pagesos ha convocado tractoradas para los próximos martes y miércoles en los accesos a pasos fronterizos y en el Pirineo para reclamar resolver la «competencia desleal» de importaciones que no cumplen las mismas condiciones exigidas en las producciones agrarias de los países miembros de la Unión Europea y, una reducción efectiva de la burocracia que carga de tiempo y costes al campesinado de la agricultura familiar. Unió de Pagesos mantendrá la presión estos dos días a los pasos fronterizos y tendrá el apoyo del campesinado del sindicato francés Confédération Paysanne en algunos de los puntos de concentración. Los puntos de Girona y Coll d'Ares se convocan conjuntamente con Revolta Pagesa de Girona.

El martes a las 8 de la mañana empezará la concentración en la N-II en Santa Llogaia d'Àlguema (Alt Empordà) y se entrará a la AP-7 en Borrassà en dirección sur. También se concentrarán en Orriols (Alt Empordà) y llegarán a la autopista por la entrada en dirección norte a la altura de Bàscara.

En el Ripollès, la concentración será a las 10 de la mañana en Molló, y circularán por la C-38 hasta el Coll d'Ares, a la frontera francesa. En el Berguedà se concentrarán a las 9 de la mañana en el camping de Berga e irán al recinto ferial de Puigcerdà, donde se encontrarán con otros concentrados e irán en marcha lenta hasta el puente de Llívia. Finalmente, en Vialler (Alta Ribagorça), irán hasta la boca sur del túnel de Vielha.

El sindicato reclama al gobierno estatal y a las fuerzas políticas en Europa que no den apoyo al acuerdo de asociación comercial entre la Unión Europea y Chile. Unió de Pagesos denuncia que el ministro de Agricultura ha dado el visto bueno a este acuerdo y, justamente, supone no hacer realidad las cláusulas espejo, entre otros, en el uso de fitosanitarios. El sindicato alerta de que si se aprueba este acuerdo no se puede aceptar como un modelo a seguir, ya que no va en la dirección adecuada para asegurar la eliminación de la competencia desleal de países terceros.

Por otro lado, Unió de Pagesos busca una posición del ministerio en las reuniones en Bruselas que claramente trabaje para la máxima reducción de la burocracia, ya que la Unión Europea es el máximo emisor de esta.