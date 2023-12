Balcells espera llevar al Parlamento «muy pronto» la prohibición de fumar en las terrazas para que sea efectiva en el 2024

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El consejero de Salud, Manel Balcells, espera que el Gobierno pueda llevar al Parlamento «muy pronto» la modificación de la ley del tabaco para prohibir fumar en las terrazas para que pueda ser efectiva en el 2024. Así lo ha dicho en una entrevista a Catalunya Ràdio, donde también ha explicado que están conversas con el gremio de restauración para aplicar una moratoria para que exista «un espacio de explicación y concienciación».

Por otra parte, Balcells se ha referido a la huelga indefinida convocada por el sindicato Enfermeras de Cataluña, que el consejero ha tildado «minoritario». Balcells anunció el viernes que pediría al Estado que se reconozca a las enfermeras en la categoría profesional A1, pero ha lamentado que «no es una prioridad» para ellos.

Durante la entrevista Balcells ha insistido en la necesidad de prohibir el tabaco en las terrazas y en espacios cerrados para, según ha dicho, «proteger» a todos los fumadores pasivos. «Tenemos que ir erradicando el tabaco de los lugares. La gente que quiera ahumar tiene su libertad individual, pero no puede perjudicar en terceros», ha argumentado. El consejero ha celebrado que el Ministerio de Sanidad también haya planteado esta apuesta y ha puesto en valor que puedan ser a «un aliado» en este camino.

Huelga en enfermería

Coincidiendo con la huelga convocada por Enfermeras de Cataluña, Balcells ha afirmado que ya han pedido al Estado el cambio de categoría profesional para las enfermeras, pero ha dicho que «no es una prioridad» para el gobierno español. Aun así, ha garantizado que sí que lo es para la Generalitat y que, por lo tanto, lo seguirán reclamando.

El consejero ha explicado que no ha hablado con la nueva ministra de Sanidad, Mónica García, directamente sobre esta cuestión. Balcells espera que los próximos días se pueda celebrar una reunión bilateral con el ministerio.

En cualquier caso, Balcells ha remarcado que el nuevo convenio del ICS «es bueno», porque ya hay «mejoras» salariales. Así, ha subrayado que «el día que se llegue a la equiparación profesional, la subida salarial no será tanta porque ahora ya se ha hecho una parte».

En relación a la huelga, el titular de Salud ha explicado que este lunes el departamento tiene prevista una reunión con Enfermeras de Cataluña. Balcells, que ha remarcado que el sindicato convocante es «un sindicato minoritario», ha subrayado que tienen un diálogo abierto con todos los representantes del sector.

La Marató de 3Cat

Por otra parte, y coincidiendo con el día en que se celebra La Marató dedicado a la salud sexual y reproductiva, Balcells ha destacado la importancia de informar y sensibilizar sobre esta cuestión a todas las capas de la sociedad, pero especialmente los jóvenes. En este ámbito, Balcells se ha mostrado partidario de que pueda haber una asignatura sobre educación sexual. «¿Por qué no? Está claro que tenemos que intensificarlo en escuelas y centros de educación para que la educación sexoafectiva no sea a través de la pornografía», ha argumentado. De todos modos, Balcells ha apuntado que esta cuestión no depende de sus competencias.