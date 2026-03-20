Los docentes cortan con columnas la Meridiana, la Gran Vía y la Diagonal de Barcelona

Los docentes se marchan este viernes por la mañana en varias columnas por Barcelona para agruparse en la plaza Tetuan, desde donde está previsto que empiece la manifestación unitaria con motivo del quinto y último día de huelga del colectivo. Una de las marchas ha empezado en la zona de Fabra i Puig, en la Meridiana, poco antes de las diez de la mañana, con centenares de participantes. En la Gran Vía, los docentes se han reunido en la Ciudad de la Justicia, por el lado sur de la vía, y han empezado a caminar hacia las diez. En la misma vía, está prevista otra marcha por el lado norte, desde la Rambla Prim. La última columna partirá de la plaza Francesc Macià, donde ya hay centenares de personas y donde la Guardia Urbana ya había cortado preventivamente la avenida Diagonal.

Este viernes están llamados a la huelga los docentes de todo Cataluña, tanto de la pública como de la concertada, así como personal de atención educativa, de administración y servicios y del ocio educativo. De lunes a jueves se han hecho huelgas por territorios.

La convocatoria la hacen USTEC·STEs, Professors de Secundària, la CGT y la Intersindical, para reclamar mejoras laborales y salariales más allá del pacto alcanzado entre el Gobierno y CCOO y UGT. En concreto, piden un incremento de más del 30% del complemento específico en cuatro años -unos 200 euros- que ha planteado la administración. Exigen también reducir más las ratios, más recursos para la inclusiva, más personal a los centros y reducir la burocracia.

El acuerdo que sí que firmaron CCOO y UGT el pasado 16 de marzo contempla una rebaja "progresiva" de las ratios y casi 300 millones de euros más para la escuela inclusiva, según detalló el Departament d'Educació. Además, se incorpora el cobro de 50 euros por pernoctación. En paralelo, se alcanzó un acuerdo para que el Personal de Atención Educativa (PAE) tenga un complemento salarial, que va de los 290 euros a los ayudantes de cocina y limpiadoras a los 473 para los técnicos de educación infantil rural.

Para los sindicatos convocantes de la huelga, este acuerdo es insuficiente y exigen al Gobierno que vuelva a la negociación, pero sólo en el marco del comité de huelga y no de la mesa sectorial, donde también están CCOO y UGT. El Gobierno ha dicho esta semana que no tiene previsto reabrir esta negociación y ha animado a los sindicatos que no han firmado el acuerdo a hacerlo.