Illa se incorporará el lunes de «forma progresiva» después de recuperar la movilidad

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, volverá el próximo lunes, 16 de febrero, «de forma progresiva» al trabajo, después de casi un mes convaleciente de la osteomielitis púbica causada por la bacteria que le diagnosticaron. Según el equipo médico, Illa evoluciona «muy favorablemente y continúa el tratamiento antibiótico bajo el control» de los médicos del Hospital Vall d'Hebron. «Ha recuperado totalmente la movilidad, hecho que puede permitir su incorporación progresiva presencial a las funciones de presidente», han explicado desde el Hospital. El presidente, al hacer pública la reincorporación, ha publicado en X que vuelve «con muchas ganas, energía y determinación».

En su publicación, Illa ha mostrado su «agradecimiento» al personal de la Vall d'Hebron «por su profesionalidad, dedicación y calidad humana». «Nuestra sanidad pública es un orgullo colectivo», ha añadido, aprovechando también para dar las gracias «también por todo el calor y los ánimos» que ha recibido.

Aunque los consellers de su Gobierno aseguran que lo han mantenido informado de las cuestiones más importantes y de las crisis provocadas por Rodalies, los temporales o las huelgas y protestas, Illa ha sido con una baja médica que lo apartó de su trabajo el 17 de enero, cuando acudió al hospital por molestias en una pierna. Después de pasar por la Unidad de Cuidados Intensivos unos días y permanecer ingresado en el hospital dos semanas, se marchó a casa a seguir un tratamiento de recuperación y rehabilitación con atención domiciliaria.

Fuentes de la Presidencia de la Generalitat han concretado que ahora, además de continuar el tratamiento antibiótico, Illa seguirá compaginando su actividad presencial con la rehabilitación y la pauta establecida por los médicos. Para su retorno formal, el presidente hará el lunes a primera hora una declaración institucional desde la Galería Gótica del Palau de la Generalitat y después seguirá con su agenda institucional. El retorno del presidente hará también que el lunes mismo decaiga el decreto de delegación de sus funciones que estaba en vigor desde su ingreso hospitalario.