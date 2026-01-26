Rodalies en Tarragona, bajo lupa: Adif identifica 9 puntos sensibles en la red

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Adif ha situado el foco en la red de Rodalies de Tarragona después de identificar 9 puntos especialmente críticos que requieren actuaciones prioritarias antes de recuperar con normalidad la circulación. En el marco de este dispositivo, el gestor ferroviario ha llevado a cabo más de un centenar de inspecciones en tramos considerados sensibles y ha anunciado la movilización de todos los recursos disponibles para intervenir en un total de 23 puntos de la red, dos más de los que había señalado hasta ahora el Gobierno, que hablaba de 21 zonas problemáticas para poder restablecer el servicio con garantías.

Según una nota de prensa difundida por Adif este domingo, ha «intensificado» las inspecciones en taludes, túneles, puentes, plataformas y otras estructuras, sobre todo en los tramos próximos a la costa, después del temporal de la última semana.

El gestor de la infraestructura ferroviaria asegura que trabaja para «minimizar el riesgo de nuevas incidencias y accidentes» y poder restablecer el servicio «con absolutas garantías de fiabilidad». Las 23 actuaciones se reparten entre 7 líneas de la red, según ha detallado Adif. Cinco están en la demarcación de Barcelona, 5 en Gerona, 9 en Tarragona y 4 en Lleida.

Aparte de la protección de taludes y otras estructuras, también incluyen operaciones en las vías. Adif asegura que está haciendo un «gran esfuerzo» por reparar los daños causados por el temporal y poder restablecer al servicio «en el menor tiempo posible».

Según explica, el conjunto de medidas está «acordado y coordinado» con Renfe, la Generalitat, el Estado y el colectivo de maquinistas, implicados en la explotación ferroviaria. Hay que recordar que el jueves pasado los maquinistas se ahogaron a circular hasta que se garantizara la seguridad.

En una publicación en X, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha especificado que las obras de reposición del talud del R1, muy próximo a la costa, ya están terminadas. Esta línea es la que el viernes por la tarde sufrió un desprendimiento entre Maçanet – Massanes y Blanes, que desencadenó en un nuevo paro del servicio de Cercanías después del accidente mortal en Gelida.

Adif también indica que ha destinado personal de vigilancia para comunicar «de forma inmediata» cualquier «anomalía» que pueda afectar al servicio.