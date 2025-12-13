Cornudella de Montsant homenajea al alcalde republicano fusilado por el franquismo

Joan Busquets García fue alcalde de Cornudella de Montsant durante dos periodos muy breves, a lo largo de la guerra civil española. Sastre de profesión e impulsor del local cultural La Renaixença, también se vinculó activamente al bando republicano. La denuncia presentada por cinco vecinos del pueblo, uno de los cuales ejercía como médico, desembocó en un consejo de guerra que decretó la pena de muerte. Después de ser encarcelado primero en Falset y después en Tarragona un par de meses, Busquets fue fusilado el 6 de mayo de 1939 y enterrado en una fosa común del cementerio municipal. Todavía ahora, la familia desconoce el punto exacto donde se encuentran sus restos.

Familiares de Busquets aseguran que las revanchas motivaron la presentación de esta acusación, que marcaron la vida de este alcalde y la de sus descendientes. "Los primeros años fueron muy duros, donde no se vivió sino que se sobrevivió con las pocas cosas que en aquellos momentos había", recuerda Àlvar Busquets, a uno de los nietos del alcalde.

A raíz de estos hechos se impuso el silencio no sólo a casa, sino también al pueblo. Una herida que según su nieta Eulàlia Busquets, fue heredada también por las generaciones posteriores. "Mueren las personas, cambian los gobiernos, pero la memoria histórica se tiene que mantener viva. Yo no pude disfrutar de un abuelo, mi padre no tuvo un padre desde los dieciocho años y tuvo que luchar por sacar adelante a una familia. Siempre hemos crecido con una especie de silencio, empieza a ser hora que podamos hablar", ha remarcado en declaraciones a la ACN.

Hablar de este episodio familiar fue complicado, como recuerda su nieto Àlvar. "Teníamos que haber hablado más, se tiene que ser más valiente. En aquella época pensábamos que las cosas estaban bien como eran, medio enterradas y como menos se sepa, mejor," ha lamentado.

Sus descendientes cogen la responsabilidad de recordar al abuelo y el legado que dejó en este pueblo prioratí. Por todo ello, este domingo al mediodía participarán en el acto de memoria y recuerdo delante del ayuntamiento, el lugar donde se inaugurará un 'Adoquín del recuerdo'. Se trata de una placa de 20 centímetros donde se lee el nombre del homenajeado, además de la historia que marcó su vida. También se hará entrega de un certificado de reparación jurídica que declara ilegales todas las sentencias y resoluciones de las causas instruidas y de los consejos de guerra, dictadas por causas políticas en Cataluña por el régimen franquista.

Con todo, sus descendientes reiteran que el acto de este domingo supondrá cerrar "una parte" del luto familiar, si bien todavía queda trabajo para cerrar la herida familiar. "Será una reparación puntual, es un primer paso, pero lo más importante es saber si realmente está en una fosa común donde hay enterrados más de 700 personas y a ver si el día de mañana somos capaces de sacarlo de allí. Sus restos tendrían que descansar al lado de nuestra familia", ha expresado el nieto.

Séptimo adoquín del recuerdo, pero no la última



El adoquín de Busquets es el séptimo que se coloca en la demarcación tarraconense, en el marco de un proyecto impulsado por la Asociación de víctimas de la represión franquista en Tarragona. El objetivo de la iniciativa es poner nombre y contexto a la vida de los vecinos que fueron fusilados o muertos en las prisiones de la ciudad. "Nos hemos encontrado con que muchos pueblos ya no saben quiénes son. Eso como familiares no nos lo podíamos permitir", ha aseverado Montserrat Giné, presidenta de la entidad.

Este año se ha recordado la única mujer fusilada en la demarcación de Tarragona, Elisa Cardona y Ollé, el alcalde de Cabacés Vicent Porqueres i Argany, al juez de paz y primera instancia de Montblanc Mariano Borrell y Aguilà, el concejal de los Guiamets Josep Giné i Estivill, el alcalde republicano de Tortosa Josep Rodríguez i Matinez y el alcalde republicano de Falset Lluís Martí i Vernet.

Al mismo tiempo, Giné ha pedido que el Memorial Democrático se implique en este tipo de adoquines y que las administraciones apuesten más en políticas públicas de memoria histórica. La asociación prevé dar continuidad al proyecto de cara el próximo año con más nombres e historias de personas represaliadas que no quieren que se queden en el olvido.