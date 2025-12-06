Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El REC– Festival Internacional de Cine de Tarragona ha llegado a la mitad de su 25.ª edición con una muy buena acogida por parte del público y proyecciones muy participadas. Desde el miércoles, diferentes espacios de la ciudad han acogido a un público curioso y amante del cine.

La inauguración del miércoles en el Teatro Tarragona llenó la platea con El canto de las manos, el debut de María Valverde como directora, que emocionó al público y permitió conocer parte de su equipo técnico. El jueves, el festival continuó con una jornada variada que no dejó indiferente a nadie con Glorious Summer i Follies, que llevaron la Sección Oficial Ópera Prima a la Antigua Audiencia; Bad Girl contó con la presencia de su directora, Varsha Bharath; y el secreto screening, una de las novedades de esta edición, sorprendió con The Blair Witch Project, filme que también celebra veinticinco años, proyectada en la Casa del Cambrer. La noche cerró con Nouvelle Vague, de Richard Linklater, que reunió a un público fiel al cine de autor.

Les primeras jornadas del REC han permitido al público descubrir propuestas muy diferentes entre sí. De esta manera, el festival vuelve a poner en valor aquel cine que no llega a las salas comerciales de Tarragona.

“Estamos muy contentos con el recibimiento que está teniendo la programación por parte del público”, ha afirmado Eva Vallès, directora ejecutiva del festival.

“Eso demuestra que un festival como el REC sigue siendo necesario en la ciudad”. Por su parte, Xavier G. Puerto, director artístico del REC, ha puesto de relieve estos 25 años ininterrumpidos del festival: “Este cuarto de siglo de trayectoria demuestra la vitalidad del REC y su capacidad para seguir conectando creadores y creadoras con el público tarraconense. Es un orgullo ver cómo el festival crece con la ciudad y con las nuevas generaciones de cineastas”.

Con todo el fin de semana y lunes por anticipado, el REC empieza sus jornadas más animadas con propuestas para todo tipo de público. Este sábado se inicia la Sesión Vermut, una cita ya tradicional, con proyecciones a la hora del mediodía y un ambiente distendido en el Teatret del Serrallo. El domingo será el turno de empezar el RECXics, la programación familiar del REC pensada para que los más pequeños también disfruten del cine. Y el lunes el festival pondrá punto final en su edición de aniversario con la gala de clausura, el palmarés y la proyección de Frontera, con la participación de Judith Colell i Miki Esparbé; directora y actor del filme respectivamente. Les entradas y abonos se pueden adquirir en la web del festival y a taquilla antes de cada proyección.