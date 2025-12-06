Molnàs celebra la Navidad haciendo pueblo con el belén de Lourdes Banque

Este año la temática del belén ha servido para conmemorar los 25 años de la declaración de Tàrraco como Patrimonio Mundial de la HumanidadJúlia Camprubí Díez

Cada año, cuando se acerca la Navidad, el local de la Asociación de Vecinos de Molnàs-Solimar incorpora un elemento que ya forma parte de la identidad del pueblo: el belén de Lourdes Banque. Después de doce años de trayectoria, esta vecina ha convertido su afición en una auténtica pasión. Una pasión que trabaja casi en secreto, en el garaje de su casa, pero que se ha convertido en una de las citas más esperadas por todos los vecinos y vecinas.

Miembro de la Asociación Pesebrista de Tarragona su afición por el pesebrismo empezó casi de casualidad en un pasillo de El Corte Inglés. "Siempre me había gustado hacer manualidades, pero nunca me había planteado hacer belenes", recuerda. Un día, andando sin prisa entre los mostradores, chocó con un puesto de la Asociación Pesebrista que promocionaba sus cursos. “Lo encontré fabuloso y me apunté”, explica con naturalidad. Aquel primer curso le despertó “el gusanillo”, como ella misma dice, y desde entonces no ha parado.

Una vez acabada la formación, continuó de manera autodidacta. “Miro tutoriales, observo, intento copiar... y a partir de aquí, voy probando”. Su proceso creativo es meticuloso y largo: cuando acaba un belén, ya está pensando en el siguiente. En marzo ella ya ha escogido la temática y empieza a construir. “Son muchas horas, pero vale la pena”, asegura.

Un taller improvisado

En el garaje de casa, convertido en taller improvisado, se acumulan cajas de cartón, maderas y planchas. Allí hace pruebas, calcula volúmenes, modifica, añade, quita y perfecciona. “Lo tengo que ver claro. Si una cosa no me saborea o me hace daño a la vista, la saco, dice mientras sonríe.

Sus belenes han visitado varios espacios de la ciudad y también han formado parte de exposiciones de la Asociación Pesebrista. Sin embargo, los últimos años se ha centrado sobre todo en el belén de Molnàs, lo que espera fielmente el vecindario.

Doce años de creación dan para mucho. Durante todo este tiempo ha recreado la iglesia de Boí Taüll, la Catedral de Tarragona, Egipto, el desierto del Sáhara, La Toscana... y, como no, escenarios inspirados en su pueblo: Molnàs. Este año, coincidiendo con los 25 años del reconocimiento de Tàrraco como Patrimonio Mundial, ha escogido una temática muy tarraconense. Descartó el anfiteatro porque “era demasiado grande” y optó por una recreación de la Plaça del Pallol, inspirándose en su estructura antigua. “Las casas eran más acogedoras. Me hizo gracia y dije: tiramos por aquí”.

La recompensa del trabajo hecho

Cuando llega el momento de inaugurar la exposición, Molnàs responde. Vecinos, familias y curiosos se reúnen para descubrir la nueva obra. Les acompaña la Molnàs Singular Band, quien se encarga de amenizar la jornada con villancicos. Banque, sin embargo, llega agotada. “Muy cansada, porque paso seis o siete mesas trabajando duro”, admite. Sin embargo, cuando ve que la gente lo valora y lo espera, la satisfacción es enorme. “Cada año digo que será el último... pero no. No lo se nunca”.

Sea como sea, la respuesta del público reafirmó un año más, que el belén de Lourdes ya es mucho más que una tradición: es un punto de encuentro que hace pueblo.