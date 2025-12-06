Decenas de personas cortan l'N-340 en Amposta para denunciar el abandono de las Terres de l'Ebre

Varios tractores y camiones han llegado al punto kilométrico de l'N-340 cuando pasaban pocos minutos de las ocho y media de este sábado por la mañana, momento en que se ha cortado por primera vez la nacional con la participación de decenas de personas que se esperaban para iniciar la protesta. Hasta al mediodía, han estado haciendo cortes intermitentes en la vía durante unos quince minutos para denunciar el malestar del sector agrario, ganaderos y empresariales ebrense por las consecuencias y afectaciones de los últimos aguaceros y del incendio del Baix Ebre. "Tenemos motivos de sobra" para manifestarnos, ha asegurado el presidente del Gremi de la Pagesia Catalana de las Terres de l'Ebre, Joan Regolf.

De hecho, la acción se ha hecho al punto donde el camino de Lligallo de Lorente atraviesa la vía para denunciar que su cierre provoca pérdidas económicas tanto a campesinos como empresarios y a la hora afecta a los vecinos que viven en este entorno rural. Tienen que dar mucha vuelta para poder acceder en sus propiedades; han dejado el polígono con una sola entrada, eso es un riesgo para la protección de los trabajadores y los servicios de emergencias", ha apuntado Regolf, que ha recordado que el parque de bomberos se encuentra a pocos metros.

Comparte opinión Enrique Codorniu, un empresario de este polígono industrial, el cual pide que se construya una rotonda para mejorar el acceso. "Creemos que es muy necesaria para el bienestar del polígono y para desarrollar un poquito más la economía", ha aseverado. El empresario ha lamentado la inacción de las administraciones y la falta de inversiones en el territorio. "Te das cuenta de que en estas tierras la inversión no es importante, nos tienen abandonados, nos toca exigir mucho", ha manifestado.

Exigen mejoras en los barrancos



La situación de los barrancos y de las rieras de las comarcas del Montsià y Baix Ebre es otra de las preocupaciones de las entidades convocantes, las cuales han reclamado medidas urgentes para gestionar y limpiar estos espacios. "Es cierto que se están limpiando los puntos más visuales de los barrancos, pero cuando entras continúan sucios. Si vuelve a venir un aguacero, la gente que se inundó, se volverá a inundar", ha lanzado Regolf.

Desde la Plataforma d'Afectats pel Barranc de la Galera de Masdenverge, una de las entidades que se han sumado a la movilización, reclaman al ACA que rebaje el nivel de los barrancos de Masdenverge. "El de la Galera, de Godall y el de Freginals se unen a nuestro término, pedimos que se derrumben más porque hay un montón de grava, que no la pueden sacar," ha explicado Carlos Tomàs, miembro de la plataforma. Además, ha lamentado que se "tira" el dinero con los trabajos de reparación de los destrozos. "A la próxima barrancada, se volverá a llevar las obras", ha denunciado.

Tomàs también ha asegurado que se sienten menospreciados: "Somos el culo de Cataluña, estamos abandonados, pero no sólo en la cuestión de los barrancos, sino en fuegos, en la agricultura, en los trenes, en los hospitales", ha opinado. Por todo ello, todas las entidades convocantes han exigido al ACA que ejecute el plan Director de mejoras de los barrancos de las Terres de l'Ebre, así como poder revisarlo antes de su ejecución.

Revisión del decreto del incendio del Baix Ebre



Con respecto a los incendios y la gestión forestales, los convocantes han pedido que se revise el real decreto aprobado a raíz del incendio del Baix Ebre, ya que las explotaciones del término de Aldover y Tivenys quedaron fuera de las ayudas. Por eso, reclaman que todas las fincas agrícolas y ganaderas afectadas puedan acceder. Finalmente, también han recogido firmas para rechazar el proyecto de la MATE Escatrón la Secuita.

La protesta ha acabado con un minuto de silencio por la muerte de un ganadero y con la lectura de un manifiesto. La acción ha sido convocada por l'Associació d'Empresaris del polígon industrial Oriola, Revolta Pagesa, Plataforma Afectats pels Aiguats d'Amposta, Suport Terres de l'Ebre, Plataforma d'Afectats pel Barranc de la Galera de Masdenverge y l'Associació de Ramaders de la Serra del Montsià.