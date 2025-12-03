Junts responde a Sánchez que mantiene la «ruptura» con el PSOE

La portavoz de Junts en Madrid, Míriam Nogueras, en una rueda de prensa en la sede del partido en Barcelona

«Estamos donde estábamos». La portavoz de Junts en Madrid, Míriam Nogueras, ha respondido el presidente español, Pedro Sánchez, que el partido mantiene la «ruptura» con el PSOE. En una rueda de prensa este miércoles desde la sede de Junts en Barcelona, Nogueras ha argumentado que la situación no ha cambiado después de los anuncios de ayer de Sánchez.

En esta línea, ha añadido que quien tiene que tomar decisiones ahora es el PSOE y el ejecutivo español: «Han bloqueado la legislatura con sus incumplimientos». Así, Junts mantiene su posición, y ha criticado que Sánchez anunciara ayer puntos del acuerdo que se podrían haber cumplido antes: «Se demuestra que podían, pero no querían». Sin embargo, Nogueras ha admitido que se trata de «consecuciones importantes».